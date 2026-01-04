Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Guimarães marca, e Newcastle vence Crystal Palace na Premier League

Em St. James’ Park, brasileiro abre o caminho para o triunfo por 2 a 0 dos Magpies, que se aproximam da briga por vagas em competições europeias
Com um gol do brasileiro Bruno Guimarães, o Newcastle conquistou uma vitória importante em casa sobre o Crystal Palace neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. Thiaw, também no segundo tempo, definiu o 2 a 0 em St. James’ Park.

O resultado coloca os Magpies na nona posição, agora com 29 pontos, e mais próximos da briga por vagas em competições europeias. Já o Crystal Palace permanece com 27 somados e cai para o 14º lugar, mantendo-se em situação de alerta contra a zona de rebaixamento.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras de gol. O Newcastle buscou impor ritmo com posse de bola, mas encontrou dificuldades diante da boa organização defensiva do rival. Os Magpies voltaram mais agressivos para a etapa final e conseguiram abrir o placar com Bruno Guimarães, que apareceu bem na área para finalizar com precisão.

O gol deu confiança ao time da casa, que passou a controlar melhor o ritmo da partida. Os visitantes tentaram, mas não conseguiram transformar a posse de bola em chances reais de gol. Assim, o Newcastle segurou a pressão até o apito final.

A vitória reforça a força da equipe em seus domínios e dá fôlego ao técnico Eddie Howe. O Crystal Palace, por outro lado, terá de reagir nos próximos compromissos para recuperar confiança e estabilidade na competição.

Jogos da 20ª rodada da Premier League 2025/2026

Sábado (3/1)
Aston Villa 3×1 Nottingham Forest
Brighton 2×0 Burnley
Wolverhampton 3×0 West Ham
Bournemouth 2×3 Arsenal
Domingo (4/1)
Leeds 1×1 Manchester United
Everton 2×4 Brentford
Fulham 2×2 Liverpool
Newcastle 2×0 Crystal Palace
Tottenham 1×1 Sunderland
Manchester City x Chelsea – 14h30

