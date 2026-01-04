Bruno Guimarães marca, e Newcastle vence Crystal Palace na Premier League

Em St. James’ Park, brasileiro abre o caminho para o triunfo por 2 a 0 dos Magpies, que se aproximam da briga por vagas em competições europeias / Crédito: Jogada 10

Com um gol do brasileiro Bruno Guimarães, o Newcastle conquistou uma vitória importante em casa sobre o Crystal Palace neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. Thiaw, também no segundo tempo, definiu o 2 a 0 em St. James’ Park. O resultado coloca os Magpies na nona posição, agora com 29 pontos, e mais próximos da briga por vagas em competições europeias. Já o Crystal Palace permanece com 27 somados e cai para o 14º lugar, mantendo-se em situação de alerta contra a zona de rebaixamento.

O jogo O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras de gol. O Newcastle buscou impor ritmo com posse de bola, mas encontrou dificuldades diante da boa organização defensiva do rival. Os Magpies voltaram mais agressivos para a etapa final e conseguiram abrir o placar com Bruno Guimarães, que apareceu bem na área para finalizar com precisão. O gol deu confiança ao time da casa, que passou a controlar melhor o ritmo da partida. Os visitantes tentaram, mas não conseguiram transformar a posse de bola em chances reais de gol. Assim, o Newcastle segurou a pressão até o apito final. A vitória reforça a força da equipe em seus domínios e dá fôlego ao técnico Eddie Howe. O Crystal Palace, por outro lado, terá de reagir nos próximos compromissos para recuperar confiança e estabilidade na competição. Jogos da 20ª rodada da Premier League 2025/2026 Sábado (3/1)

Aston Villa 3×1 Nottingham Forest

Brighton 2×0 Burnley

Wolverhampton 3×0 West Ham

Bournemouth 2×3 Arsenal

Domingo (4/1)

Leeds 1×1 Manchester United

Everton 2×4 Brentford

Fulham 2×2 Liverpool

Newcastle 2×0 Crystal Palace

Tottenham 1×1 Sunderland

Manchester City x Chelsea – 14h30