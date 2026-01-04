Brahimi marca presença na Kings League, enquanto vive indefinição no Santos

Pouco utilizado por Juan Pablo Vojvoda, atacante acompanhou de perto a vitória da Argélia enquanto tem futuro indefinido no Peixe

Argelino, Brahimi acompanhou a vitória de seu país sobre a Polônia diretamente da cabine dos presidentes, espaço reservado a convidados e representantes das seleções. Após o apito final, o jogador também desceu à quadra, conversou com torcedores e comemorou o resultado ao lado dos atletas, em clima de descontração e identificação com a equipe nacional.

A Kings League Nations ganhou um espectador ilustre neste domingo (04/1). O atacante Billal Brahimi, do Santos, marcou presença na Trident Arena, em Guarulhos, para acompanhar a estreia da seleção da Argélia na competição.

Alegria na Kings League vai de contraste com seu tempo no Santos

Contudo, a aparição do atacante na Kings League ocorre em um momento de indefinição sobre seu futuro no futebol brasileiro. Contratado pelo Santos em setembro, Brahimi não conseguiu estar se firmando no elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda e passou a estar sendo visto como negociável pela diretoria alvinegra.

Dentro de campo, a participação do jogador com a camisa do Peixe foi mínima. O atacante atuou por apenas 20 minutos, entrando no segundo tempo do empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, embora tenha sido relacionado para outras sete partidas, não voltou a ser utilizado.

A última vez em que Brahimi ficou à disposição da comissão técnica foi no início de novembro, na derrota por 3 a 2 para o Flamengo. Desde então, o nome do atacante perdeu espaço no planejamento esportivo do clube para a sequência da temporada.

O Santos trabalha com a possibilidade de negociar atletas pouco aproveitados ou com baixo rendimento. Isso em uma tentativa de aliviar a folha salarial e abrir margem para ajustes no elenco. Aliás, a expectativa interna está sendo de uma janela de transferências agitada, com saídas significativas e chegadas pontuais para reforçar o grupo em 2026.