Botafogo vence no seu jogo de estreia na Copinha SP

Botafogo vence no seu jogo de estreia na Copinha SPMas foi no sufoco. Perdendo até pênalti, o Glorioso só arrancou o 1 a 0 contra o Águia graças a um gol aos 40 da etapa final
O Botafogo criou muitas chances, mas só foi vencer o Águia de Marabá neste domingo, 4/1, pela primeira rodada do Grupo 22 da Copinha São Paulo, por 1 a 0, com um gol no finzinho. Pesou para o placar magro a atuação do goleiro Marcão, que fechou o gol do Águia. Foram defesas cinematográficas, incluindo a de um pênalti e outra em que salvou uma bola de cabeça. Contudo, Marcão teve apenas uma falha grave. E foi exatamente no gol de Matheuzinho, aos 40 da etapa final, para a festa do torcedor do Botafogo no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, sede do grupo.
A liderança do Grupo 22 é do anfitrião Taubaté, que venceu o jogo preliminar contra o Estrela de Março, da Bahia, por 2 a 0. Com isso, chegou aos três pontos e saldo de dois, contra três pontos e saldo de um do Botafogo. Na próxima rodada, na quarta-feira, dia 7, o Taubaté enfrenta o Águia, às 19h15 (de Brasília). Já o Botafogo joga contra o Estrela de Março, às 21h30 (de Brasília). Ambos, portanto, os jogos serão disputados no Estádio Joaquim de Morais Filho.
Como foi o duelo do Botafogo com o Águia
O Botafogo, treinado por Rodrigo Bellão, foi amplamente superior no primeiro tempo, com muitas oportunidades claras. No entanto, só não foi para o intervalo em vantagem por causa do goleiro Marcos Daniel, um verdadeiro paredão para o time de Marabá. Inclusive, pelo menos duas defesas foram de cinema. A primeira veio em chute de Kauan Toledo, da entrada da área pela esquerda. O arremate foi colocado, no ângulo direito, mas Marcão voou e mandou para escanteio.
Já aos 47 minutos, ele foi ainda mais decisivo. Gabriel cruzou, a bola bateu no braço de Paulo, e o árbitro marcou pênalti. Kadu cobrou, e Marcão defendeu parcialmente. Em seguida, no rebote, o atacante panamenho Kadir chutou, e o goleiro fez nova defesa.
Além disso, Marcão ainda salvou uma bola de cabeça em um lance confuso na área. Na sobra, Kadir chutou raspando, e a bola não entrou por muito pouco. O Águia, mesmo com a entrada de Gabi Gol (isso mesmo, xará do astro que agora está no Santos), não oferecia perigo.
Contudo, aos 40 minutos saiu o gol do Botafogo. O zagueiro Danillo cruzou da direita, e o goleiro Marcão, ao tentar cortar de soco, errou o tempo da bola. Matheuzinho concluiu de cabeça.
