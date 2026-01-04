Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo vence no seu jogo de estreia na Copinha SP

Mas foi no sufoco. Perdendo até pênalti, o Glorioso só arrancou o 1 a 0 contra o Águia graças a um gol aos 40 da etapa final
Tipo Notícia

O Botafogo criou muitas chances, mas só foi vencer o Águia de Marabá neste domingo, 4/1, pela primeira rodada do Grupo 22 da Copinha São Paulo, por 1 a 0, com um gol no finzinho. Pesou para o placar magro a atuação do goleiro Marcão, que fechou o gol do Águia. Foram defesas cinematográficas, incluindo a de um pênalti e outra em que salvou uma bola de cabeça. Contudo, Marcão teve apenas uma falha grave. E foi exatamente no gol de Matheuzinho, aos 40 da etapa final, para a festa do torcedor do Botafogo no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, sede do grupo.

A liderança do Grupo 22 é do anfitrião Taubaté, que venceu o jogo preliminar contra o Estrela de Março, da Bahia, por 2 a 0. Com isso, chegou aos três pontos e saldo de dois, contra três pontos e saldo de um do Botafogo. Na próxima rodada, na quarta-feira, dia 7, o Taubaté enfrenta o Águia, às 19h15 (de Brasília). Já o Botafogo joga contra o Estrela de Março, às 21h30 (de Brasília). Ambos, portanto, os jogos serão disputados no Estádio Joaquim de Morais Filho.

Como foi o duelo do Botafogo com o Águia

O Botafogo, treinado por Rodrigo Bellão, foi amplamente superior no primeiro tempo, com muitas oportunidades claras. No entanto, só não foi para o intervalo em vantagem por causa do goleiro Marcos Daniel, um verdadeiro paredão para o time de Marabá. Inclusive, pelo menos duas defesas foram de cinema. A primeira veio em chute de Kauan Toledo, da entrada da área pela esquerda. O arremate foi colocado, no ângulo direito, mas Marcão voou e mandou para escanteio.

Já aos 47 minutos, ele foi ainda mais decisivo. Gabriel cruzou, a bola bateu no braço de Paulo, e o árbitro marcou pênalti. Kadu cobrou, e Marcão defendeu parcialmente. Em seguida, no rebote, o atacante panamenho Kadir chutou, e o goleiro fez nova defesa.

Além disso, Marcão ainda salvou uma bola de cabeça em um lance confuso na área. Na sobra, Kadir chutou raspando, e a bola não entrou por muito pouco. O Águia, mesmo com a entrada de Gabi Gol (isso mesmo, xará do astro que agora está no Santos), não oferecia perigo.

Contudo, aos 40 minutos saiu o gol do Botafogo. O zagueiro Danillo cruzou da direita, e o goleiro Marcão, ao tentar cortar de soco, errou o tempo da bola. Matheuzinho concluiu de cabeça.

