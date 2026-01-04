Botafogo fecha contratação de zagueiro ex-São Paulo

Ythallo, que estava no time B do Toronto FC, já se apresenta neste domingo (4) e assina vínculo com o Glorioso até 2027

Ythallo, entretanto, terá que esperar algum tempo para jogar pelo Botafogo. Afinal, o clube só poderá registrar os reforços após a resolução do transfer ban da Fifa. Além dele, o Alvinegro já fechou com dois reforços: o zagueiro Riquelme, ex-Sport, e o atacante uruguaio Lucas Villalba, ex-Nacional (URU).

O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ythallo, de 21 anos. O defensor, que foi revelado pelo São Paulo, assinou contrato até 2027 e chega ao Alvinegro sem custos. Ele já realizou exames médicos e se apresentou junto com o elenco para pré-temporada. A informação inicial foi do Lance!

O zagueiro se transferiu no início de 2024 para o Toronto FC. Desde então, disputou duas temporadas pelo time B do clube canadense. Ele entrou em campo pela MLS Next Pro, uma liga secundária da MLS, principal torneio de futebol nos EUA. O nome do defensor teve aprovação de Davide Ancelotti, mas mesmo sem o treinador, a diretoria optou por seguir com o negócio.

Durante esse período, ele marcou um gol e deu uma assistência em 50 jogos. Números não impressionantes, certamente. No entanto, o treinador deve explorar o potencial do jogador.

O Botafogo se apresentou neste domingo para o início da pré-temporada. O time estreia em 2026 no próximo dia 19, contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

