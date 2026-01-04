Botafogo e Fluminense se acertam por negócio envolvendo Savarino e Wallace Davi

Botafogo e Fluminense se acertam por negócio envolvendo Savarino e Wallace DaviClubes avançam, ajustam termos e esperam apenas o "ok" do venezuelano para negociação ser concretizada; saiba detalhes
Ainda segundo o “ge”, os representantes de Wallace Davi, de 18 anos, consideram positivamente a transferência para o Botafogo, acreditando que o volante terá maior minutagem no elenco profissional alvinegro. O jogador pode virar uma das opções, já que Marlon Freitas foi para o Palmeiras.
O Botafogo, aliás, já monitorava Wallace Davi há algum tempo. Recentemente, o Alvinegro quase conseguiu contratar o jovem em uma troca que envolvia a transferência de Marlon Freitas para o Fluminense. Entretanto, o volante escolheu o projeto do Palmeiras e impediu uma troca envolvendo os rivais. A saída de Savarino é vista com bons olhos. Afinal, o venezeluano tem um dos maiores vencimentos do elenco.
Por outro lado, o Fluminense busca jogadores do setor ofensivo, como meias que podem atuar pelas pontas. Ou seja, Savarino se encaixa perfeitamento no esquema de Luis Zubeldía. Além disso, a experiência do jogador foi um fator importante. O Flu ainda negocia a contratação do atacante Hulk, do Atlético.