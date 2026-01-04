Botafogo e Fluminense se acertam por negócio envolvendo Savarino e Wallace Davi

Savarino dará a palavra final para concretizar o negócio entre Botafogo e Fluminense. Afinal, o jogador está na Venezuela e não conseguiu voltar para o Brasil por conta do ataque militar dos Estados Unidos. Caso tope a mudança, o Alvinegro receberá Wallace Davi, volante de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira.

Botafogo e Fluminense avançaram por uma “troca” de jogadores. Os clubes se acertaram, neste domingo (4), na negociação que levará Savarino ao Tricolor e Wallace Davi para o Glorioso, de forma definitiva, neste início de temporada 2026. No entanto, ainda falta o “OK” do venezuelano para a negociação ser concretizada. A informação foi dada primeiro pelo “Central Fluminense”.

Ainda segundo o “ge”, os representantes de Wallace Davi, de 18 anos, consideram positivamente a transferência para o Botafogo, acreditando que o volante terá maior minutagem no elenco profissional alvinegro. O jogador pode virar uma das opções, já que Marlon Freitas foi para o Palmeiras.

O Botafogo, aliás, já monitorava Wallace Davi há algum tempo. Recentemente, o Alvinegro quase conseguiu contratar o jovem em uma troca que envolvia a transferência de Marlon Freitas para o Fluminense. Entretanto, o volante escolheu o projeto do Palmeiras e impediu uma troca envolvendo os rivais. A saída de Savarino é vista com bons olhos. Afinal, o venezeluano tem um dos maiores vencimentos do elenco.

Por outro lado, o Fluminense busca jogadores do setor ofensivo, como meias que podem atuar pelas pontas. Ou seja, Savarino se encaixa perfeitamento no esquema de Luis Zubeldía. Além disso, a experiência do jogador foi um fator importante. O Flu ainda negocia a contratação do atacante Hulk, do Atlético.