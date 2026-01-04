Atlético-MG x União (MT), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Galo faz a sua estreia no Grupo 30 da competição paulista e espera confirmar o favoritismo diante do rival de Rondonópolis

Neste domingo (4/1), no estádio José Liberatti, em Osasco, o Galinho enfrenta o União, do Mato Grosso, pela 1ª rodada do Grupo 29, que ainda conta com o Audax. Na preliminar, às 21h30 (de Brasília), o Audax recebe o QFC. O Atlético busca o tetracampeonato da Copinha. Afinal, venceu a competição em três oportunidades (1975, 1976 e 1983), além de ter sido vice-campeão em 1980.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e acompanha, ao vivo, as emoções deste prélio. A transmissão arranca às 20h45. Cesar Tavares, com sua voz de tenor, narra o match. Álvaro Martin assegura os melhores comentários. A reportagem, por fim, fica nas mãos do inigualável Gabo Ferreira.