Atlético faz proposta por Maycon, e Corinthians pode perder negócio

Atlético faz proposta por Maycon, e Corinthians pode perder negócioGalo aproveita impasse na negociação do Timão para ficar com meio-campista e realiza oferta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia
O Atlético tem a chance de aproveitar uma oportunidade de mercado. O clube fez uma proposta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar o meio-campista Maycon, emprestado ao Corinthians desde 2022. O Timão, aliás, tinha acordo verbal para contratar o jogador em definitivo, mas impasse no tempo de contrato pode mudar o rumo do volante na próxima temporada. A informação é do “ge”.
O Corinthians alinhou um acordo com o atleta por três anos, ainda quando Fabinho Soldado era o executivo de futebol. Porém, após a saída dele, no fim de 2025, a diretoria alvinegra reduziu o tempo de contrato para dois anos. Os ucranianos, entretanto, aprova liberar o atleta sem custos, mantendo 50% dos direitos econômicos. Porém, prefere um contrato de três anos com o Corinthians, pois assim tem mais tempo para eventualmente lucrar em uma venda.
Diante do impasse entre os clubes, o Atlético fez uma oferta de três anos de contrato para o Shakhtar. O Corinthians, aliás, já foi comunicado do interesse atleticano no jogador. Com o futuro indefinido, Maycon, que sempre trabalhou com a ideia de permanecer no clube paulista, agora aguarda o desfecho das negociações. Já sabe da oferta do Galo e espera o aval dos ucranianos para avançar com o acordo.
Revelado no Corinthians, Maycon teve passagens por Ponte Preta e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O meia, de 28 anos, soma 248 jogos, 18 gols e 16 assistências com a camisa alvinegra. O jogador já conquistou um título da Copinha (2015), três Paulistas (2017, 2018 e 2025), um Brasileirão (2017) e uma Copa do Brasil (2025).