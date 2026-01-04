Atlético faz proposta por Maycon, e Corinthians pode perder negócio

O Atlético tem a chance de aproveitar uma oportunidade de mercado. O clube fez uma proposta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar o meio-campista Maycon, emprestado ao Corinthians desde 2022. O Timão, aliás, tinha acordo verbal para contratar o jogador em definitivo, mas impasse no tempo de contrato pode mudar o rumo do volante na próxima temporada. A informação é do “ge”.

O Corinthians alinhou um acordo com o atleta por três anos, ainda quando Fabinho Soldado era o executivo de futebol. Porém, após a saída dele, no fim de 2025, a diretoria alvinegra reduziu o tempo de contrato para dois anos. Os ucranianos, entretanto, aprova liberar o atleta sem custos, mantendo 50% dos direitos econômicos. Porém, prefere um contrato de três anos com o Corinthians, pois assim tem mais tempo para eventualmente lucrar em uma venda.