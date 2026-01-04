Atlético e Hulk se reúnem para debater o futuro do atacante

Entenda por que o camisa 7 está reticente com a proposta do clube carijó

Pelo lado carijó, diretores. O jogador participou pessoalmente do encontro, com a advogada Marisa Alija. Ela também é procuradora do camisa 7 alvinegro.

Atlético-MG e Hulk deram mais um passo para definir o futuro. O Incrível ainda não sabe se ficará no Galo ou terá novos rumos na carreira, como, por exemplo, no Fluminense, um dos clubes interessados no atacante de 39 anos. Neste domingo (4), em Belo Horizonte, então, as partes se reuniram para chegar a um denominador comum.

Hulk tem vínculo com o Bicudo até o fim de 2026. Ou seja, na metade da temporada, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Mas o Atlético tem um projeto para o centroavante, proposta, aliás, que contempla a continuidade dele na Cidade do Galo assim que o jogador pendurar as chuteiras.

A questão é que o técnico Jorge Sampaoli não vê o astro como um pilar para 2026. Os dois, segundo informações de bastidores, andaram se bicando, em 2025. O jogador, aliás, perdeu espaço com a chegada do treinador de Casilda (ARG). Este cenário causa, então, incerteza e muito desconforto no ídolo da Massa. O Fluminense, segundo o site “ge”, monitora a situação de Hulk.

No Galo desde 2011, Hulk tem 287 jogos, 135 gols e 52 assistências. São oito títulos conquistados no período: cinco estaduais, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.