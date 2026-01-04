Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arboleda se reapresenta dois dias após elenco do São Paulo

Zagueiro estava no Equador curtindo férias com a família; atraso, no entanto, era esperado pela diretoria do Tricolor
O zagueiro Robert Arboleda está, enfim, com o restante do elenco do São Paulo para a pré-temporada. Ele chegou ao CFA Laudo Natel, em Cotia, neste domingo (4/1), dois dias depois da reapresentação do plantel do técnico Hernán Crespo.

Segundo o próprio Tricolor Paulista, porém, o atrasado já constava na programação do clube. Arboleda, segundo informações do “ge”, passou as férias no Equador junto com os familiares. Não é o primeiro ano que o equatoriano retorna “atrasado” para a pré-temporada.

LEIA MAIS: São Paulo estreia com vitória e golaço olímpico na Copinha

Arboleda, de 34 anos, está no São Paulo desde 2017, sendo disparado o jogador mais longevo do elenco tricolor. São 351 jogos, com 24 gols e cinco assistências no período. Ele conquistou o Campeonato Paulista (2021), a Copa do Brasil (2023) e a Supercopa do Brasil (2024).

O jogador faz parte do plantel que disputará o Campeonato Paulista. A estreia do São Paulo, aliás, será no próximo domingo (11/1), contra o Mirassol, às 20h30 (de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

São Paulo

