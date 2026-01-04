Arboleda se reapresenta dois dias após elenco do São Paulo

Arboleda se reapresenta dois dias após elenco do São PauloZagueiro estava no Equador curtindo férias com a família; atraso, no entanto, era esperado pela diretoria do Tricolor
O zagueiro Robert Arboleda está, enfim, com o restante do elenco do São Paulo para a pré-temporada. Ele chegou ao CFA Laudo Natel, em Cotia, neste domingo (4/1), dois dias depois da reapresentação do plantel do técnico Hernán Crespo.
Segundo o próprio Tricolor Paulista, porém, o atrasado já constava na programação do clube. Arboleda, segundo informações do “ge”, passou as férias no Equador junto com os familiares. Não é o primeiro ano que o equatoriano retorna “atrasado” para a pré-temporada.
Arboleda, de 34 anos, está no São Paulo desde 2017, sendo disparado o jogador mais longevo do elenco tricolor. São 351 jogos, com 24 gols e cinco assistências no período. Ele conquistou o Campeonato Paulista (2021), a Copa do Brasil (2023) e a Supercopa do Brasil (2024).
O jogador faz parte do plantel que disputará o Campeonato Paulista. A estreia do São Paulo, aliás, será no próximo domingo (11/1), contra o Mirassol, às 20h30 (de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia.