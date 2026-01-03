Yuri Alberto não se reapresentará com elenco do Corinthians; saiba motivo

Atacante viaja para Itália neste sábado, e diretoria do Timão garante que não existe negociação para transferência do jogador

Assim, após cumprir seus compromissos na Europa, Yuri Alberto retorna ao Brasil e se junta ao elenco para dar sequência às atividades no final da próxima semana, antes da estreia no Campeonato Paulista.

O atacante Yuri Alberto ficará fora da reapresentação do elenco Corinthians neste sábado (3). O jogador comunicou à diretoria que viajará para Roma, na Itália, para tratar da obtenção da cidadania italiana. A informação inicial foi do SBT Sports.

O Corinthians garante que não há negociação para vender Yuri Alberto e que estará à disposição do técnico Dorival Júnior durante o período antes do Campeonato Paulista. Recentemente, o Timão recusou uma proposta de R$ 190 milhões da Roma pelo atacante.

Yuri, aliás, tem contrato com o Corinthians até julho de 2030, renovado em julho do ano passado. As multas rescisórias são de R$ 500 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 648 milhões na cotação atual) para o exterior. O Timão detém 50% dos direitos econômicos do atacante.

Na última temporada, o centroavante disputou 58 partidas e marcou 19 gols, sendo o principal artilheiro do Corinthians no ano. Ao todo, soma 76 gols em 207 jogos pelo Timão. O Corinthians, portanto, estreia oficialmente na temporada no dia 11, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.