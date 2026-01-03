Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Villalba entende o tamanho do Botafogo: “Clube gigantesco. Vou dar a vida pela camisa”

Villalba entende o tamanho do Botafogo: “Clube gigantesco. Vou dar a vida pela camisa”

Veloz, atacante desembarca no Rio de Janeiro para iniciar a temporada com os companheiros no Glorioso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Atacante pelos lados do campo, Villalba desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro na noite deste sábado (3). O jogador, ex-Nacional-URU, neste fim de semana, assinará, assim, contrato com o Botafogo. Antes do Natal, ele fez e passou nos exames médicos. Nas primeiras palavras, o reforço charrúa entendeu o tamanho do Mais Tradicional.

“Muito feliz de estar aqui. Quero ter um bom ano. É um clube gigante, venho para dar tudo de mim e é isso que posso dizer à torcida do Botafogo, que vou dar a vida por essa camisa. Quando soube que o Botafogo me queria, fiquei muito feliz, contei para minha família e, quando a negociação foi finalizada, foi a mesma coisa, muita felicidade”, disse a fera alvinegra.

Antes de inscrevê-lo, porém, o Botafogo terá que revogar o transfer ban da Fifa. O clube foi punido por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) na contratação do meia Almada, em junho de 2024. O Glorioso precisa pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à franquia norte-americana. O clube brasileiro afirma, então, que negocia o pagamento com o seu credor.

Botafogo se reapresenta neste domingo (4)

Villalba chega ao Mais Tradicional por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,3 milhões), incluindo bônus e metas futuras. O zagueiro Riquelme, ex-Sport, é outro reforço. Mas este deve ficar no sub-20.

O Botafogo se reapresenta neste domingo (4), no Espaço Lonier, para o início da temporada. O time principal deve entrar em campo, porém, somente no fim do mês, contra o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos. Já em fevereiro, a equipe enfrenta o Nacional-BOL, pela segunda fase da Copa Libertadores. O primeiro jogo será em Potosí, enquanto a decisão fica para o Colosso do Subúrbio, no mesmo mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar