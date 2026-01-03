Villalba entende o tamanho do Botafogo: “Clube gigantesco. Vou dar a vida pela camisa”Veloz, atacante desembarca no Rio de Janeiro para iniciar a temporada com os companheiros no Glorioso
Atacante pelos lados do campo, Villalba desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro na noite deste sábado (3). O jogador, ex-Nacional-URU, neste fim de semana, assinará, assim, contrato com o Botafogo. Antes do Natal, ele fez e passou nos exames médicos. Nas primeiras palavras, o reforço charrúa entendeu o tamanho do Mais Tradicional.
“Muito feliz de estar aqui. Quero ter um bom ano. É um clube gigante, venho para dar tudo de mim e é isso que posso dizer à torcida do Botafogo, que vou dar a vida por essa camisa. Quando soube que o Botafogo me queria, fiquei muito feliz, contei para minha família e, quando a negociação foi finalizada, foi a mesma coisa, muita felicidade”, disse a fera alvinegra.
Antes de inscrevê-lo, porém, o Botafogo terá que revogar o transfer ban da Fifa. O clube foi punido por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) na contratação do meia Almada, em junho de 2024. O Glorioso precisa pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à franquia norte-americana. O clube brasileiro afirma, então, que negocia o pagamento com o seu credor.
Botafogo se reapresenta neste domingo (4)
Villalba chega ao Mais Tradicional por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,3 milhões), incluindo bônus e metas futuras. O zagueiro Riquelme, ex-Sport, é outro reforço. Mas este deve ficar no sub-20.
O Botafogo se reapresenta neste domingo (4), no Espaço Lonier, para o início da temporada. O time principal deve entrar em campo, porém, somente no fim do mês, contra o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos. Já em fevereiro, a equipe enfrenta o Nacional-BOL, pela segunda fase da Copa Libertadores. O primeiro jogo será em Potosí, enquanto a decisão fica para o Colosso do Subúrbio, no mesmo mês.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi