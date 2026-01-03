Vasco x Velo Clube, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Neste sábado (3), em busca do bicampeonato, o Vasco estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 19h30 (de Brasília), contra o Velo Clube-SP, em Cravinhos, pela primeira rodada do Grupo 12. Finalista pela última vez em 2019, o Cruz-Maltino busca voltar a disputar o título da competição pela quarta vez na história. Assim, inscreveu força máxima e reuniu seus melhores jogadores da base no time sub-20.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite o embate, ao vivo, a partir de 18h45. Gabriel Belmonte narra a peleja. Alvaro Martim está confirmado nos comentários. Gabo Ferreira, na reportagem, completa este trio de ouro.