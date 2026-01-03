Vasco renova com Bruno Lopes, promessa do sub-20

Atacante, das principais joias de São Januário, assina novo vínculo até o fim de 2029; saiba detalhes / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou a renovação de contrato do jovem atacante Bruno Lopes, de 19 anos, até o fim de 2029. O promissor jogador, aliás, tinha vínculo apenas até o fim de janeiro de 2027, renovando por mais duas temporadas. Dessa forma, Bruno Lopes, contratado em 2022, aos 16 anos, não escondeu a satisfação em renovar com o clube que lhe “abriu as portas”. Ele está entre os inscritos para a disputa da Copinha 2026, onde o Vasco estreia neste sábado (3/1), contra o Velo Clube.

"Fico muito feliz por renovar meu contrato com o Vasco, um clube que me abriu as portas e acreditou no meu trabalho desde o início. É motivo de orgulho vestir essa camisa e poder seguir evoluindo aqui. Vou continuar trabalhando forte, com humildade e dedicação, para retribuir a confiança de todos e buscar meus objetivos com o Vasco", afirmou. Rodrigo Dias, gerente da base do Vasco, elogia atacante Formado no Colégio Vasco da Gama e cria de São Januário, Bruno Lopes estreou pela equipe profissional na temporada de 2024, aos 17 anos. Na última temporada, também se destacou nas equipes sub-17 e sub-20, sendo o artilheiro do Cruz-Maltino no Sub-20 em 2024, além de terminar como o jogador com mais gols do time no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O gerente geral da base, Rodrigo Dias, então, destacou as qualidades do atleta e seu desenvolvimento ao longo dos anos.