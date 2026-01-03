Vasco estreia com vitória na Copa São Paulo de 2026

Vasco estreia com vitória na Copa São Paulo de 2026Cruz-Maltino sofre, mas larga com três pontos, em Cravinhos
Foi difícil. Mas a vitória veio. Neste sábado (3), em Cravinhos, o Vasco bateu o Velo Clube pelo score de 2 a 0, pelo Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Apesar de largar com o pé direito na Copinha, o Vasco não obteve a liderança nesta primeira rodada. A ponta da chave está com o brioso Guanabara City, que passou com autoridade pelo I9, com um categórico 3 a 0.
O Guanabara City será justamente o próximo oponente do Vasco. O embate está marcado para terça-feira, às 15h, em Cravinhos. Na mesma data, o I9 pega o Velo.
Zuccarello, aos 30 minutos do primeiro tempo, marcou o gol do Vasco, após uma boa tabela no meio de campo. Em seguida, porém, o Cruz-Maltino teve muita dificuldade durante a peleja. O jogo foi muito truncado para os cariocas. Nos acréscimos da partida, entretanto, Lopes ampliou para tranquilizar a galera da Colina.
