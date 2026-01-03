Sem Endrick e com gol brasileiro, Lyon vence Monaco fora de casa

Sem Endrick e com gol brasileiro, Lyon vence Monaco fora de casaReforço não é relacionado, enquanto Abner Vinicius marca na vitória dos Gones por 3 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Francês
Ainda sem Endrick, o Lyon não sofreu com a ausência do reforço e venceu o Monaco por 3 a 1, neste sábado (3), no estádio Luis II, em Mônaco (França), pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Pavel marcou duas vezes e o brasileiro Abner Vinícius fechou a conta para os Gones. Do outro lado, os Monégasques marcaram com Coulibaly, que foi expulso no segundo tempo por entrada desleal em Tagliafico.
Com o resultado, o Lyon, portanto, está na quinta colocação, com 30 pontos, 10 a menos que o líder Lens. O Monaco, por sua vez, amarga a sua segunda derrota consecutiva e soma 23, na nona posição. O time ainda pode cair para 10º lugar em caso de vitórias dos Angers.
O Lyon não teve Endrick à disposição para a partida contra o Monaco por não registrar o atacante dentro do prazo da Ligue 1. A previsão, portanto, é que o jogador faça sua estreia no dia 11 de janeiro, no confronto contra o Lille, pela Copa da França.
Os visitantes saíram na frente no placar, aos 38 minutos. Pavel aproveitou escanteio para colocar a bola no canto superior do goleiro. No entanto, o Monaco buscou o empate. Coulibaly finalizou de fora da área após assistência de Folarin Balogun. O gol segundo gol do Lyon aconteceu aos 12 minutos da etapa final. O tcheco finalizou de fora da área para ampliar a diferença. Por fim, o brasileiro Abner Vinicius recebeu a bola após cruzamento e empurrou para o gol.
Antes do terceiro gol, Coulibaly, do Monaco, cometeu uma falta deslegal no argentino Tagliafico. Ao tentar pegar a bola, ele acertou o pescoço do adversário com a perna. Sem pensar, o árbitro, portanto, deu cartão vermelho direto para o jogador.
E agora?
O time do Lyon, assim, vira a chave para a Copa da França em um duelo contra o Lille, também como visitante, no dia 11 de janeiro. No dia antes, o Monaco, assim, cumpre seu compromisso também pela Copa da França contra o US Orléans fora de casa.
Campeonato Francês – Rodada 17
Sexta-feira (2/1)
Toulouse 0x3 Lens
Sábado (3/1)
Monaco 1×3 Lyon
15h – Nice x Strasbourg
17h05 – Lille x Rennes
Domingo (4/1)
11h – Olympique de Marselha x Nantes
13h15 – Le Havre x Nantes
13h15 – Lorient x Metz
13h15 – Brest x Auxerre
16h45 – Paris Saint-Germain x Paris
