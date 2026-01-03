Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Maruinense, pela Copinha: Onde assistir

Atual campeão da competição, Tricolor encara time de Sergipe pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo inicia a defesa do título neste domingo (04/1). A equipe comandada por Allan Barcelos encara o Maruinense, de Sergipe, às 11h, em Sorocaba, pela primeira rodada da Copinha.

Onde assistir São Paulo x Maruinense

A partida terá transmissão da Record e da XSports.

Como chega o São Paulo

O Tricolor é o atual campeão da Copinha, após vencer o Corinthians na grande final de 2025, no Pacaembu. O São Paulo chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu uma virada incrível para ficar com o seu quinto título do torneio. Para esta edição, o Soberano tem 30 atletas inscritos com destaque para o goleiro João Pedro, o lateral-esquerdo Nicolas e os atacantes Paulinho e Lucca, que já treinam com o elenco profissional.

Como chega o Maruinense

Já a equipe de Sergipe chega para disputar sua primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, por conta da pouca história e por ser uma grande incógnita, o Maruinense chega como uma grande incógnita na competição. Contudo, o time sabe que para sonhar com uma vaga no mata-mata, surpreender o atual campeão será essencial.

Jogos da Copinha deste 4/1

8h45: Real Soccer-SP x Independente-AC
8h45: Taubaté-SP x Estrela de Março-BA
11h: Botafogo-RJ x Águia de Marabá-PA
11h: São Paulo-SP x Maruinense-SE
12h14: Nacional-SP x CSE-AL
13h: Ibrachina-SP x Ferroviário-CE
13h: Itaquá-SP x Juventude Samas-MA
13h: Fortaleza-CE x Centro Olímpico-SE
13h: Comercial Tietê-SP x Canaã-DF
13h: Cosmopolitano-SP x São Luís-MA
13h: Paulínia-SP x Operário-PR
13h: Atlético Guaratinguetá-SP x Nacional-AM
13h: Referência-SP x Ivinhema-MS
14h: Ferroviária-SP x Quixadá-CE
15h: Internacional-RS x Portuguesa Santista-SP
15h15: Real-RS x Ituano-SP
15h15: Bangu-RJ x Santo André-SP
15h15: Náutico-PE x Novorizontino-SP
15h15: União Mogi-SP x Confiança-PB
15h15: Vila Nova-GO x Portuguesa-SP
15h15: Figueirense-SC x RB Bragantino-SP
15h15: Criciúma-SC x XV de Piracicaba-SP
15h15: Juventude-RS x São José-SP
16h15: Cuiabá-MT x América-RJ
17h15: São-Carlense-SP x União Cacoalense-RO
19h15: Audax-SP x QFC-RN
19h30: Santos-SP x Real Brasília-DF
21h30: Atlético-MG x União-MT

