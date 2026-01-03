São Paulo finaliza testes físicos com novidades no gramado

Tricolor encerrou a primeira parte da pré-temporada no CT da Barra Funda. André Silva, Ryan e Luan correram pelo campo

O São Paulo terminou neste sábado (03) a primeira parte da sua pré-temporada. Os jogadores realizaram os últimos testes e avaliações físicas no CT da Barra Funda. Ainda neste sábado, o elenco tricolor se apresentou no CFA de Cotia, para seguir a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece no próximo dia 11, contra o Mirassol.

A comissão técnica dividiu os atletas em dois grupos que alternaram as atividades. Enquanto alguns jogadores passavam por avaliações como bioimpedância, mobilidade, controle e equilíbrio muscular, o outro passava por testes de força, salto, membros superiores e de adutores.