São Paulo finaliza testes físicos com novidades no gramado

Tricolor encerrou a primeira parte da pré-temporada no CT da Barra Funda. André Silva, Ryan e Luan correram pelo campo
O São Paulo terminou neste sábado (03) a primeira parte da sua pré-temporada. Os jogadores realizaram os últimos testes e avaliações físicas no CT da Barra Funda. Ainda neste sábado, o elenco tricolor se apresentou no CFA de Cotia, para seguir a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece no próximo dia 11, contra o Mirassol.

A comissão técnica dividiu os atletas em dois grupos que alternaram as atividades. Enquanto alguns jogadores passavam por avaliações como bioimpedância, mobilidade, controle e equilíbrio muscular, o outro passava por testes de força, salto, membros superiores e de adutores.

A boa notícia ficou por conta da participação de atletas que estão em fase final de recuperação e que realizaram trabalhos em campo. O volante Luan e os atacantes André Silva e Ryan Francisco correram ao redor do gramado durante o período da manhã.

