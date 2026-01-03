São Paulo anuncia contratação do goleiro Coronel

Arqueiro paraguaio de 29 anos chega sem custos junto ao New York Red Bulls (EUA); saiba o tempo de contrato com o Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo acertou a segunda contratação para a temporada 2026. Neste sábado (3/1), o Tricolor Paulista anunciou a chegada do goleiro Coronel, de 29 anos. O arqueiro, afinal, estava no New York Red Bulls (EUA). Nascido no Brasil e também com cidadania paraguaia, o atleta acumula convocações para a seleção do Paraguai e chega ao São Paulo com contrato válido até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano em caso de cumprimento de metas. A operação não tem custo de transferência para o São Paulo, uma vez que o vínculo do arqueiro com o clube norte americano se encerrou ao término de 2025. Desta forma, o Tricolor passa a ser detentor de 100% dos direitos econômicos de Coronel.

LEIA MAIS: Reapresentação do São Paulo é marcada por ausências importantes e poucos reforços “Agradeço pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi da torcida pelas redes sociais. Vou trabalhar com muito comprometimento para ajudar o São Paulo, que tem muita história, tradição e ídolos. Uma torcida apaixonada, que nunca abandona o time. O São Paulo remete a grandeza em todos os aspectos”, disse o goleiro ao site oficial do clube. Carreira do novo goleiro do São Paulo Embora nascido em Corumbá (MS), Carlos Miguel Coronel cresceu em Porto Murtinho (MS), cidade que faz fronteira com o Paraguai. Filho de pai brasileiro e mãe paraguaia, ele possui, assim, dupla nacionalidade. O goleiro iniciou a sua trajetória no futebol pelo Red Bull Brasil e, ainda jovem, seguiu para o Liefering (AUS). No futebol austríaco, o atleta também atuou pelo Red Bull Salzburg antes ir para os Estados Unidos, onde jogou no Philadelphia Union.