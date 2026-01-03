Santos x Real Brasília, pela Copinha: Onde assistir

Santos x Real Brasília, pela Copinha: Onde assistirPeixe estreia na competição contra equipe de Brasília e tenta somar primeiros três pontos na Copa São Paulo de Futebol Júnior
O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (04/1), diante do Real Brasília, às 19h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Atual campeão paulista sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também vai enfrentar na primeira fase o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.
Onde assistir Santos x Real Brasília
A partida terá transmissão da Cazé TV
Como chega o Santos
Os Meninos da Vila são comandados pelo técnico Vinícius Marques, efetivado no cargo após a demissão de Cléber Xavier no elenco principal. Antes disso, ele atuava como auxiliar fixo da comissão técnica do Peixe. Com 30 jogadores na lista de inscritos, os grandes destaques ficam para os laterais JP Chermont e Vinicius Lira, que são peças frequentes na equipe principal do Alvinegro Praiano e costumam treinar com os profissionais.
Como chega o Real Brasília
Já o Real Brasília chega como campeão estadual sub-20 de 2025, após bater o Sobradinho na grande final, nos pênaltis. Contudo, sabe que não terá vida fácil na Copinha, onde vai disputar pela segunda vez consecutiva. Assim, caso queira avançar para o mata-mata, sabe que tirar pontos do grande favorito da chave será crucial.
Jogos da Copinha deste 4/1
8h45: Real Soccer-SP x Independente-AC
8h45: Taubaté-SP x Estrela de Março-BA
11h: Botafogo-RJ x Águia de Marabá-PA
11h: São Paulo-SP x Maruinense-SE
12h14: Nacional-SP x CSE-AL
13h: Ibrachina-SP x Ferroviário-CE
13h: Itaquá-SP x Juventude Samas-MA
13h: Fortaleza-CE x Centro Olímpico-SE
13h: Comercial Tietê-SP x Canaã-DF
13h: Cosmopolitano-SP x São Luís-MA
13h: Paulínia-SP x Operário-PR
13h: Atlético Guaratinguetá-SP x Nacional-AM
13h: Referência-SP x Ivinhema-MS
14h: Ferroviária-SP x Quixadá-CE
15h: Internacional-RS x Portuguesa Santista-SP
15h15: Real-RS x Ituano-SP
15h15: Bangu-RJ x Santo André-SP
15h15: Náutico-PE x Novorizontino-SP
15h15: União Mogi-SP x Confiança-PB
15h15: Vila Nova-GO x Portuguesa-SP
15h15: Figueirense-SC x RB Bragantino-SP
15h15: Criciúma-SC x XV de Piracicaba-SP
15h15: Juventude-RS x São José-SP
16h15: Cuiabá-MT x América-RJ
17h15: São-Carlense-SP x União Cacoalense-RO
19h15: Audax-SP x QFC-RN
19h30: Santos-SP x Real Brasília-DF
21h30: Atlético-MG x União-MT
