Líder com 46 pontos, o Porto terá, portanto, um jogo difícil neste domingo (4/1), pela 17ª rodada do Campeonato Português. Desta vez, o adversário será o Santa Clara, que joga em casa, nos Açores, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Uma vitpira faz o Porto abrir incríveissete pontos de fengte apta o atual vice-lider Sporting, que opeçou neststa sexta-feira com o Gil Vcente., Atualmente, o Santa Clara ocupa a 13ª colocação, com 16 pontos. Assim, uma vitória pode colocar a equipe no Top 10 da competição, o que aumenta a importância do confronto. Onde assistir A partida, por sua vez, será transmitida pelo canal Disney+ Premium a partir das 15h (de Brasília). Como chega o Santa Clara Depois de um período de instabilidade, o técnico Vasco Matos afirmou que o Santa Clara começa a encaixar seu jogo. Dessa forma, acredita que a equipe pode apresentar um futebol competitivo contra o Porto e, eventualmente, surpreender o líder da competição.

“Na minha opinião, devíamos ter mais pontos na classificação, mas faz parte. Ainda assim, temos de encarar isso de forma natural e seguir o nosso trabalho. O Porto é o líder, um time fortíssimo, porém confio que temos capacidade de construir um bom resultado.” Além disso, a principal boa notícia para o Santa Clara é a permanência de Brenner Lucas, que esteve próximo de deixar o clube após despertar o interesse do San Luis, do México. No entanto, a negociação não avançou. Por outro lado, a equipe perdeu o lateral-esquerdo Matheus Pereira (ex-Cruzeiro), negociado com o Toronto FC, da MLS, dos Estados Unidos. Como chega o Porto Enquanto isso, o técnico Francesco Farioli destacou a boa campanha do Porto e, ao ser questionado sobre a possibilidade de abrir sete pontos de vantagem para o vice-líder Sporting em caso de vitória, preferiu adotar cautela.

“Há algumas semanas disse que nunca vi ninguém celebrar o título em dezembro, e agora digo que nunca vi ninguém celebrá-lo em janeiro.” Além disso, Farioli também ressaltou a dificuldade da partida nos Açores: “Jogar lá é ainda mais complicado, mas, acima de tudo, não é apenas pelo campo ou pelas condições climatéricas; é mais pelo trabalho que o treinador e a equipa estão a desenvolver. Por isso, temos de estar muito bem preparados para este desafio.”