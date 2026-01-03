Roma perde para a Atalanta, que supera Gasperini em reencontro

Roma perde para a Atalanta, que supera Gasperini em reencontroJogando em Bérgamo, time da capital sofre revés por 1 a 0, ficando mais longe da briga pelo título italiano
No reencontro de Gian Piero Gasperini com a Atalanta, neste sábado (3/1), melhor para o time de Bérgamo. Jogando na New Balance Arena, a Roma até lutou, mas perdeu por 1 a 0, pela sequência da 20ª rodada do Campeonato Italiano.
Scalvini marcou o gol único do prélio – o primeiro das equipes em 2026 -, aproveitando falha de Svilar. O resultado chega como uma ducha de água fria nos planos da Roma na briga pelo título da Serie A. Afinal, a equipe cai para quinto, seguindo com 33 pontos. Agora, já são cinco a menos que a líder Inter de Milão. Já a Atalanta sobe na tabela, chegando à oitava colocação, agora com 25 pontos.
Polêmica e gol anulado
A primeira etapa ficou marcada por polêmicas em dois gols da Atalanta. Primeiro, escanteio cobrado na área, e Scalvini subiu mais que o goleiro Svilar, que falhou no lance, abrindo o placar. O VAR revisou o tento por conta de uma possível falta do zagueiro no arqueiro adversário. Gol a marcar, porém, aos 12′.
Mais tarde, aos 29′, gol anulado. Jogada nascida no campo de defesa e, após um tempo, Scamacca marcou de cabeça, bem ao estilo Vegetti, em linda finalização. No entanto, o próprio camisa 9 estava impedido na origem da jogada, com a arbitragem passando cinco minutos analisando o lance antes de anulá-lo. O árbitro Michael Fabbri (ITA) considerou que o jogador – que não encostou na bola nesta origem – atrapalhara o zagueiro Hermoso, em decisão altamente discutível.
Na etapa final, Gasperini colocou Wesley (poupado) a campo. A Roma melhorou, começando a empilhar escanteios, ainda que sem criar chances claras de gol. Tsimikas fez ótima jogada pela esquerda, mas falhou no cruzamento. Dybala, de bicicleta, mandou para fora. Assim, a Atalanta segurou o resultado, saindo com a vitória por 1 a 0 e levando a melhor contra seu antigo treinador.
Próximos passos
Antes de retornar à Champions League, em jogo no dia 21, contra o Athletic Bilbao (ESP), a Atalanta tem três compromissos pela Serie A em sequência. Primeiro, já na quarta-feira (7/1), encara o Bologna, fora de casa. No dia 10, recebe o Torino. Por fim, pega o Pisa, longe de Bérgamo, no dia 16.
Já a Roma tem quatro partidas antes de retornar à Liga Europa, sendo três pelo Italiano e um pela Copa da Itália. Visita o Lecce na terça (6/1) e recebe o Sassuolo, dia 10, pela Serie A. Depois, pega o Torino duas vezes seguidas. Primeiro (dia 13), pelas quartas de final da Copa. Por fim, no dia 18, pelo Italiano.