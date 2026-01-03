River Plate supera concorrência europeia e faz ajustes finais com Flamengo por Matías Viña

Clube argentino deixa Besiktas para trás e vai contratar o lateral uruguaio com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas

Os argentinos apresentaram uma mudança na proposta em atendimento ao Flamengo , que também negociava com o Besiktas, da Turquia, também com interesse no lateral uruguaio. Além disso, pesa a favor do River Plate o desejo de Viña em permanecer no continente sul-americano.

O Flamengo está em fase final nas tratativas para ceder o lateral-esquerdo Matías Viña ao River Plate, da Argentina. O empréstimo, que terá cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimentos de metas, ocorrerá nos próximos dias. Os dirigentes de ambos os clubes discutem os valores finais que constarão no contrato de transferência definitiva.

O defensor tem ciência de que não faz parte dos planos de Filipe Luís no Flamengo, principalmente pela forte concorrência na posição, que conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas. Aos 28 anos, o ele tem contrato vigente com o Flamengo até dezembro de 2028.

Durante a temporada de 2025, Viña foi pouco utilizado: disputou apenas dez partidas oficiais. Lesões prolongadas atrapalharam sua sequência e reduziram seu espaço no elenco. Ao todo, ele atuou em 32 partidas, com apenas um gol e duas assistências.

Apesar dos recorrentes problemas físicos, o lateral uruguaio está recuperado e em plenas condições de jogo. Desse modo, ele poderá ser aproveitado imediatamente por Marcelo Gallardo assim que o acerto for devidamente concluído.

