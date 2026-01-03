Real Madrid x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Real Madrid e Betis, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, portanto, terá a transmissão da Disney+.

Em primeiro duelo das equipes em 2026, Real Madrid e Betis se enfrentam neste domingo (04), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Os Blancos encerraram o ano de 2025 com um resultado positivo diante do Sevilla e estão na vice-liderança com 42 pontos conquistados. Além disso, torcem pelo tropeço do Barcelona para encostar na liderança. Já os Verdiblancos golearam o Getafe e seguem na sexta colocação, com 28 pontos.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid tem campanha sólida e sequência positiva nas últimas rodadas. A equipe comandada por Xabi Alonso soma vitórias consecutivas, mantém regularidade ofensiva e chega confiante para atuar diante de sua torcida. Diante disso, procura manter o bom momento.

O treinador, entretanto, ganhou um desfalque de peso para o duelo contra o Betis: Kylian Mbappé. Destaque da equipe na temporada 2025/26, o francês sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo após entorse e será baixa nos próximos compromissos. Além do astro, Éder Militão (ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda), Dani Carvajal (artroscopia no joelho) e Trent Alexander-Arnold (lesão muscular no quadríceps anterior da perna esquerda) também estão fora de combate.

Como chega o Betis

Do outro lado, o Real Betis vive um bom momento como visitante, acumulando uma longa sequência sem derrotas fora de casa. O time treinado por Manuel Pellegrini, aliás, também atravessa fase consistente, com vitórias recentes e desempenho equilibrado ao longo da temporada. Pode ser uma chance para surpreender.

Assim como os merengues, a equipe verde e branca terá desfalques. Antony não tem presença garantida, enquanto Isco, que não atua desde novembro, passou por um procedimento cirúrgico no tornozelo direito e é baixa para os próximos jogos. Os outros desfalques são Diego Llorente e Junior Firpo, entregues ao departamento médico do clube. Além disso, Cedric Bakambu e Abde Ezzalzouli estão com suas respectivas seleções na Copa Africana de Nações.