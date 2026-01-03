Rangers vira clássico contra o Celtic e aumenta pressão sobre rival

Com o resultado, o Celtic amarga a derrota e segue na segunda colocação, com 38 pontos, no Campeonato Escocês. Os Rangers, por sua vez, atingem o mesmo número dos rivais, só que perdem no critério de desempate. O Hearts, que enfrenta o Livingston neste sábado, tem 41 pontos e pode ampliar para seis a vantagem na liderança.

No duelo da maior rivalidade do mundo, os Rangers foram decisivos no segundo tempo no clássico Old Firm e venceram de virada por 3 a 1 sobre o Celtic, neste sábado (3), no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, pela 20ª rodada do Campeonato Escocês . Yang Hyun-Jun abriu o placar para os Listrados ainda no primeiro tempo. Mas os Gers contaram com o inspirado Chermiti, que marcou duas vezez na segunda etapa. Além dele, Mikey Moore deu números finais na partida. Além da intensidade, os times se destacaram em cada tempo.

O revés do Celtic coloca ainda mais pressão sobre o técnico Wilfried Nancy, que chegou ao clube no início de dezembro. Ele, afinal, conheceu sua sexta derrota em oito jogos, sendo a quarta pelo campeonato nacional. A torcida, no fim da partida, não pediu apenas a demissão do treinador, mas sim de toda a diretoria da equipe.

O Jogo

A primeira etapa foi de superioridade do Celtic. Os boys ficaram com a posse de bola e tiveram boas oportunidades e foram para o vestiário com o placar favorável. Aos 19 minutos, Yang Hyun-Jun fez um gol “a lá Messi”. O sul-coreano fez fila, entrou na área e chutou no alto para abrir o placar. Do outro lado, os Rangers procuraram avançar nos contra-ataques e tiveram a melhor chance com Gassama, que recebeu na cara do goleiro Schmeichel e preferiu cavar. No entanto, o arqueiro salvou com toque providencial.

Os Rangers voltaram mais ligados no segundo tempo e colocaram fogo na partida. Logo aos cinco minutos, em jogada trabalhada pelo lado direito, Chermiti aproveitou cruzamento rasteiro e deu toque de letra para empatar o duelo. O Celtic, entretanto, não se assustou e quase balançou as redes no lance seguinte. Apesar disso, os Listrados não foram eficientes e ainda deixaram espaços na defesa. Em um dos vacilos, o camisa 9 dos Rangers avançou pela esquerda, invadiu a área e fez o gol da virada. Os Gers mantiveram o bom desempenho e chegaram ao terceiro gol. Mikey Moore marcou em chute cruzado para ampliar a diferença.

Nos minutos finais, o Celtic imprimiu uma pressão, com cruzamentos e finalizações. Porém, o goleiro ou a defesa dos Rangers afastaram os perigos. Com isso, Wilfried Nancy segue questionado e ganhou pedidos de demissão dos torcedores presentes no estádio. Do outro lado, o rival não quis saber e foi comemorar com os torcedores.