PSG x Paris FC: onde assistir, escalações e arbitragem

O ano mal começou e já é hora de um clássico de grande rivalidade na Europa. Neste primeiro domingo (4/1) do ano, o PSG receberá o Paris FC, no Parc des Princes, na capital francesa, pela 17ª e última rodada do primeiro turno da Ligue 1, em clássico que volta a ocorrer após quase 50 anos. A bola rola às 16h45 (de Brasília), então saibamos como chegam os times para este jogão – o primeiro de 2026 para ambos.

Como chega o PSG

Atual tetracampeão da Ligue 1, o PSG vem na segunda posição e quer retomar a liderança o quanto antes. Afinal, vê o surpreendente Lens (que já jogou e venceu na rodada) na primeira colocação, com 40 pontos contra 36. E a equipe de Luis Enrique, campeã do Intercontinental contra o Flamengo no fim de dezembro, vem com moral e elenco recheado.

Isso porque o espanhol conta praticamente com os principais atletas à disposição, com algumas exceções. Hakimi, por exemplo, segue lesionado e fora de ação. Safonov, herói contra o Flamengo ao pegar quatro pênaltis, está com a mão quebrada, ainda que o titular Chevalier retorne nesta partida.

Lee Kang-In, que também se lesionou diante a equipe carioca, é outro desfalque. Já Mbaye, com a seleção de Senegal na Copa Africana de Nações, finaliza a lista. Tirando Hakimi, todos os citados são reservas.

Como chega o Paris FC

O Paris FC vem encontrando problemas em sua primeira temporada na Ligue 1 desde 1978/79. Isso porque o time de Stéphane Gilli já não vence há cinco partidas na competição e se vê em 14º, com 16 pontos. Dessa forma, são quatro a mais que o Auxerre, que abre o Z-3.