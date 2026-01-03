Português: Benfica vence o Estoril no Estádio da Luz

Português: Benfica vence o Estoril no Estádio da LuzTime encarnado é o terceiro lugar nesta edição do Campeonato Português
Dever de casa logrado com êxito. Assim, neste sábado (3), o Benfica venceu o Estoril por 3 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa. O prélio, aaliás, foi válido pela rodada 17 desta edição do Campeonato Português.
Centroavante grego, Pavlidis, de pênalti, aos 34 minutos do primeiro tempo, abriu o score para os Encarnados. O mesmo jogador, aos 45, recebeu assistência de Barreiro e ampliou. Logo depois, nos acréscimos, entretanto, Carvalho descontou para os forasteiros.
No segundo tempo, Pavlidis, aos 35 minutos, concretizou o seu hat-trick e deu números finais ao cotejo.
Com o triunfo, o Benfica fica na terceira colocação, agora, com 39 pontos. A liderança está com o Porto (36), seguido pelo Sporting (42). O Estoril, por sua vez, tem 20 e está em nono lugar.
No dia 17 deste mês, o Benfica volta a campo pela Primeira Liga, quando visita o Gil Vicente, no match, em Barcelos. Já o Estoril visita a Amadora, no dia 19.
Campeonato Português Rodada 17
Sexta (3)
Gil Vicente 1 x 1 Sporting
Vitória 2 x 1 Nacional
Sábado (4)
Tondela 3 x 1 Arouca 1
Benfica 3 x 1 Estoril
Amadora 3 x 3 Braga
AVS x Moreirense
Domingo (5)
Rio Ave x Casa Pia
Santa Clara x Porto
Segunda (6)
Alverca x Famalicão
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.