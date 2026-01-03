Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Português: Benfica vence o Estoril no Estádio da Luz

Português: Benfica vence o Estoril no Estádio da Luz

Time encarnado é o terceiro lugar nesta edição do Campeonato Português
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dever de casa logrado com êxito. Assim, neste sábado (3), o Benfica venceu o Estoril por 3 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa. O prélio, aaliás, foi válido pela rodada 17 desta edição do Campeonato Português.

Centroavante grego, Pavlidis, de pênalti, aos 34 minutos do primeiro tempo, abriu o score para os Encarnados. O mesmo jogador, aos 45, recebeu assistência de Barreiro e ampliou. Logo depois, nos acréscimos, entretanto, Carvalho descontou para os forasteiros.

No segundo tempo, Pavlidis, aos 35 minutos, concretizou o seu hat-trick e deu números finais ao cotejo.

Com o triunfo, o Benfica fica na terceira colocação, agora, com 39 pontos. A liderança está com o Porto (36), seguido pelo Sporting (42). O Estoril, por sua vez, tem 20 e está em nono lugar.

No dia 17 deste mês, o Benfica volta a campo pela Primeira Liga, quando visita o Gil Vicente, no match, em Barcelos. Já o Estoril visita a Amadora, no dia 19.

Campeonato Português Rodada 17

Sexta (3)

Gil Vicente 1 x 1 Sporting
Vitória 2 x 1 Nacional

Sábado (4)

Tondela 3 x 1 Arouca 1
Benfica 3 x 1 Estoril
Amadora 3 x 3 Braga
AVS x Moreirense

Domingo (5)

Rio Ave x Casa Pia
Santa Clara x Porto

Segunda (6)

Alverca x Famalicão

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar