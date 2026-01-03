Português: Benfica vence o Estoril no Estádio da Luz

Time encarnado é o terceiro lugar nesta edição do Campeonato Português / Crédito: Jogada 10

Dever de casa logrado com êxito. Assim, neste sábado (3), o Benfica venceu o Estoril por 3 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa. O prélio, aaliás, foi válido pela rodada 17 desta edição do Campeonato Português. Centroavante grego, Pavlidis, de pênalti, aos 34 minutos do primeiro tempo, abriu o score para os Encarnados. O mesmo jogador, aos 45, recebeu assistência de Barreiro e ampliou. Logo depois, nos acréscimos, entretanto, Carvalho descontou para os forasteiros.

No segundo tempo, Pavlidis, aos 35 minutos, concretizou o seu hat-trick e deu números finais ao cotejo. Com o triunfo, o Benfica fica na terceira colocação, agora, com 39 pontos. A liderança está com o Porto (36), seguido pelo Sporting (42). O Estoril, por sua vez, tem 20 e está em nono lugar. No dia 17 deste mês, o Benfica volta a campo pela Primeira Liga, quando visita o Gil Vicente, no match, em Barcelos. Já o Estoril visita a Amadora, no dia 19. Campeonato Português Rodada 17 Sexta (3)

Gil Vicente 1 x 1 Sporting

Vitória 2 x 1 Nacional Sábado (4) Tondela 3 x 1 Arouca 1

Benfica 3 x 1 Estoril

Amadora 3 x 3 Braga

AVS x Moreirense

Domingo (5) Rio Ave x Casa Pia

Santa Clara x Porto Segunda (6)