Palmeiras encaminha empréstimo de Micael para clube em que atua Lionel Messi

Zagueiro de 25 anos é apenas o quinto nome na hierarquia do setor alviverde, e transferência é vista como o melhor caminho para ambos os lados

Com a negociação em fase final, a tendência é a de que o defensor de 25 anos não esteja presente na reapresentação do elenco no domingo (4), na Academia de Futebol, para o início da pré-temporada alviverde.

O Palmeiras está próximo de concluir a saída do zagueiro Micael para o Inter Miami, onde atua o craque Lionel Messi. O acordo entre brasileiros e norte-americanos está bem encaminhado e deve, portanto, ocorrer em formato de empréstimo por uma temporada, com possibilidade de compra ao término do contrato. A notícia foi inicialmente publicada pelo portal ge.

Tanto Micael quanto Palmeiras entendem que uma transferência é o melhor caminho neste momento. Afinal, o jogador recebeu sondagens de clubes brasileiros e propostas de outras ligas internacionais. A opção pelo futebol dos Estados Unidos, contudo, prevaleceu.

Micael chegou ao Verdão no fim de fevereiro do ano passado, junto ao Houston Dynamo (EUA) por R$ 35 milhões, A contratação, na época, foi um pedido direto de Abel Ferreira, que valorizou características como o fato de o jogador ser canhoto e ter bom porte físico.

Apesar da sequência de partidas que teve no time titular entre a reta final do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão, a partir de maio não conseguiu se firmar totalmente e apresentou oscilações. Passou, assim, a ter pouca minutagem com a comissão técnica e terminou o ano de 2025, inclusive, atrás de Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Benedetti na hierarquia da defesa.

