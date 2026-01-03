Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras encaminha empréstimo de Micael para clube em que atua Lionel Messi

Zagueiro de 25 anos é apenas o quinto nome na hierarquia do setor alviverde, e transferência é vista como o melhor caminho para ambos os lados
O Palmeiras está próximo de concluir a saída do zagueiro Micael para o Inter Miami, onde atua o craque Lionel Messi. O acordo entre brasileiros e norte-americanos está bem encaminhado e deve, portanto, ocorrer em formato de empréstimo por uma temporada, com possibilidade de compra ao término do contrato. A notícia foi inicialmente publicada pelo portal ge.

Com a negociação em fase final, a tendência é a de que o defensor de 25 anos não esteja presente na reapresentação do elenco no domingo (4), na Academia de Futebol, para o início da pré-temporada alviverde.

Tanto Micael quanto Palmeiras entendem que uma transferência é o melhor caminho neste momento. Afinal, o jogador recebeu sondagens de clubes brasileiros e propostas de outras ligas internacionais. A opção pelo futebol dos Estados Unidos, contudo, prevaleceu.

Micael chegou ao Verdão no fim de fevereiro do ano passado, junto ao Houston Dynamo (EUA) por R$ 35 milhões, A contratação, na época, foi um pedido direto de Abel Ferreira, que valorizou características como o fato de o jogador ser canhoto e ter bom porte físico.

Apesar da sequência de partidas que teve no time titular entre a reta final do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão, a partir de maio não conseguiu se firmar totalmente e apresentou oscilações. Passou, assim, a ter pouca minutagem com a comissão técnica e terminou o ano de 2025, inclusive, atrás de Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Benedetti na hierarquia da defesa.

Palmeiras

