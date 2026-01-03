Novo técnico do Botafogo, Anselmi chega ao Rio e avisa: “Vamos atacar”

“O Botafogo é um clube grande, com uma grande torcida, e isso foi uma parte para eu ter aceitado ir ao Rio. Podem esperar uma equipe que compete. Nossa imagem dentro de campo é competir. Como falei na equipe anterior, nossa equipe vai atacar”, prometeu Anselmi assim que desembarcou no Rio, por volta da 1h40 da manhã.

Anunciado no fim de dezembro pelo Botafogo , Martín Anselmi desembarcou no Rio de Janeiro, neste sábado (3), no Aeroporto do Galeão. O treinador argentino chegou por volta de 1h40 da madrugada, teve um breve contato com a imprensa e prometeu um time ofensivo para a temporada 2026.

O Botafogo, portanto, se reapresenta neste domingo (4), no Espaço Lonier, e inicia a pré-temporada. Em 2026, o Alvinegro disputa o Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil, além da fase preliminar da Libertadores. Um dos principais objetivos, assim, é chegar na fase de grupos da competição continental.

“Não gosto de ficar muito tempo sem trabalhar. As conversas com o Botafogo correram muito bem. Foi tudo muito simples e fácil. Primeiro com Alessandro (Brito), Léo (Coelho), Deive (Bandeira) e depois John (Textor). Só faltou nomearmos a palavra ataque para ficar totalmente de acordo e todos ficarmos felizes (risos). Tudo correu muito bem”, contou Anselmi.

Martín Anselmi, aliás, começou a carreira como auxiliar trabalhando nas comissões técnicas de Gabriel Milito, ex-Atlético, e Miguel Ángel Ramírez, no Internacional. Como técnico foi campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana pelo Independiente del Valle, do Equador. No país, ganhou a Copa do Equador e a Supercopa do Equador. Antes do Porto, Martín Anselmi, assim, trabalhou no Cruz Azul, do México e no Union La Calera, do Chile.