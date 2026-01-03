Mercado da bola deste sábado (3): anúncio no Santos, renovação no Inter e mais

Gabigol está de volta ao Peixe, enquanto Mercado assina por mais uma temporada com o Inter; técnico do Botafogo chega ao RJ / Crédito: Jogada 10

Primeiro "sabadou" (3/1) de 2026 e o mercado da bola não para! Os times, afinal de contas, usam esta reta final de férias para reforçar seus elencos para a longa temporada que está por vir.

Inter renova com mercado O Internacional anunciou a renovação de contrato do zagueiro Gabriel Mercado por mais uma temporada. O atleta tinha vínculo até o fim de 2025 e irá para seu sexto ano com a camisa colorada. Ele, assim, segue prestigiado pela diretoria colorada. Depois de superar uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em 2024, o zagueiro, portanto, voltou a atuar no segundo semestre de 2025 e acumulou 15 partidas ao longo da temporada. Recuperado, encerrou o ano como titular ao lado de Vitão, que será o novo reforço do Flamengo, aliás. Santos anuncia retorno de Gabigol O Santos anunciou na manhã deste sábado a contratação do atacante Gabigol, que defendeu o Cruzeiro em 2025. O jogador de 29 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada. Os clubes chegaram a um acordo quanto à divisão no pagamento do salário do jogador, que fez força para defender o Santos em 2026 e estar ao lado novamente de Neymar. “Revelado nas categorias de base e santista de coração, Gabigol está de volta ao Santos Futebol Clube. O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano”, escreveu o Peixe.