Manchester City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos, Manchester City e Chelsea se enfrentam neste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês . De um lado, os Citizens seguem na caça ao líder Arsenal e buscam o sétimo título inglês sob o comando do técnico Pep Guardiola. Do outro, no entanto, os Blues chegam abalados após três jogos sem vitórias e a demissão do técnico Enzo Maresca.

Como chega o Manchester City

Após empatar com o Sunderland e interromper a sequência de oito vitórias seguidas, o Manchester City busca se recuperar para seguir na caça ao líder Arsenal, que abriu quatro pontos de vantagem. Dessa forma, o técnico Pep Guardiola deve mandar a campo o que possui de melhor, incluindo o retorno do defensor croata Josko Gvardiol.

Apesar de não ter muito mistério em relação a escalação, Pep Guardiola tem dois desfalques. Afinal, o lateral argelino Ait Nouri e o atacante egípcio Marmoush estão representando suas seleções na Copa Africana de Nações. Dessa forma, eles não estão à disposição do Manchester City. Mas não chega a ser uma grande dor de cabeça para o treinador espanhol.

Como chega o Chelsea

Enquanto o Manchester City curte uma boa fase, o Chelsea atravessa um momento de instabilidade. Afinal, os Blues demitiram o técnico Enzo Maresca após o terceiro tropeço consecutivo. A mudança no comando técnico, aliás, colocou um ponto final no trabalho mais longo de um técnico no clube londrino desde a mudança de donos. Maresca levou os Blues aos títulos da Liga Conferência e Copa do Mundo de Clubes.

Sem Enzo Maresca, a missão de comandar o Chelsea contra o Manchester City será do interino Calum McFarlane. O auxiliar, aliás, terá um desfalque importante: o volante equatoriano Moisés Caicedo cumpre suspensão e não está à disposição. Assim, o brasileiro Andrey Santos pode receber uma chance entre os titulares ao lado do argentino Enzo Fernández no meio-campo.