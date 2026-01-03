Manchester City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemRivais se enfrentam neste domingo (4), a partir das 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês
Em momentos distintos, Manchester City e Chelsea se enfrentam neste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. De um lado, os Citizens seguem na caça ao líder Arsenal e buscam o sétimo título inglês sob o comando do técnico Pep Guardiola. Do outro, no entanto, os Blues chegam abalados após três jogos sem vitórias e a demissão do técnico Enzo Maresca.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester City
Após empatar com o Sunderland e interromper a sequência de oito vitórias seguidas, o Manchester City busca se recuperar para seguir na caça ao líder Arsenal, que abriu quatro pontos de vantagem. Dessa forma, o técnico Pep Guardiola deve mandar a campo o que possui de melhor, incluindo o retorno do defensor croata Josko Gvardiol.
Apesar de não ter muito mistério em relação a escalação, Pep Guardiola tem dois desfalques. Afinal, o lateral argelino Ait Nouri e o atacante egípcio Marmoush estão representando suas seleções na Copa Africana de Nações. Dessa forma, eles não estão à disposição do Manchester City. Mas não chega a ser uma grande dor de cabeça para o treinador espanhol.
Como chega o Chelsea
Enquanto o Manchester City curte uma boa fase, o Chelsea atravessa um momento de instabilidade. Afinal, os Blues demitiram o técnico Enzo Maresca após o terceiro tropeço consecutivo. A mudança no comando técnico, aliás, colocou um ponto final no trabalho mais longo de um técnico no clube londrino desde a mudança de donos. Maresca levou os Blues aos títulos da Liga Conferência e Copa do Mundo de Clubes.
Sem Enzo Maresca, a missão de comandar o Chelsea contra o Manchester City será do interino Calum McFarlane. O auxiliar, aliás, terá um desfalque importante: o volante equatoriano Moisés Caicedo cumpre suspensão e não está à disposição. Assim, o brasileiro Andrey Santos pode receber uma chance entre os titulares ao lado do argentino Enzo Fernández no meio-campo.
MANCHESTER CITY X CHELSEA
Campeonato Inglês – 20ª rodada
Data e horário: 04/01/2025, às 14h30 (de Brasília)
Local: Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González (Rodri) e Bernardo Silva; Cherki, Reijnders e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola
CHELSEA: Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Malo Gusto; Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, Palmer e Pedro Neto; Delap (João Pedro). Técnico: Calum McFarlane
Árbitro: Michael Oliver
Assistentes: Stuart Burt e Nick Greenhalgh
VAR: Darren England
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.