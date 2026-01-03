Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder isolado, Barcelona vence clássico catalão nos últimos minutos

Goleiro do Barcelona se destacou em embate duríssimo contra o Espanyol, fora de casa
O Barcelona incorporou o clichê “saber sofrer” neste sábado (3), no RCDE Stadium, pela rodada 18 desta edição do Campeonato Espanhol. Afinal, o goleiro García foi figura no clássico catalão contra o Espanyol e o líder de La Liga só conseguiu vencer, enfim, o embate a partir dos 40 minutos do segundo tempo, com um score de 2 a 0.

Depois de muito sofrimento no estádio rival, no fim da partida, aos 40 da etapa final, Fermín se livrou da marcação, chegou à entrada da área e rolou para Olmo chutar de primeira, vencendo, assim, o goleiro Dmitrovic. Aos 44, logo depois, Fermín, desta vez, preparou, então, a jogada para Lewandowski brilhar.

Com o resultado, o Barça chega, portanto, a 49 pontos. Abre, desse modo, sete para o Real Madrid, que ainda entra em campo nesta jornada. Já o Espanyol é o quinto lugar, com 33 pontos.

Na próxima jornada, no dia 18 deste mês, o Barcelona vai a São Sebastián, onde visita a Real Sociedad, no Anoeta. O Espanyol joga mais cedo: visita o Levante, no dia 12, em Valência.

Campeonato Espanhol – Rodada 18

Sexta-feira (2)

Rayo Vallecano 1 x 1 Getafe

Sábado (3)

Celta 4×1 Valencia
Osasuna 1 x 1 Athletic Bilbao
Elche 1 x 3 Villarreal
Espanyol 0 x 2 Barcelona

Domingo (4)

10h – Sevilla x Levante
12h15 – Real Madrid x Betis
14h30 – Alavés x Real Oviedo
14h30 – Mallorca x Girona
17h – Real Sociedad x Atlético de Madrid

