Líder isolado, Barcelona vence clássico catalão nos últimos minutos

Líder isolado, Barcelona vence clássico catalão nos últimos minutosGoleiro do Barcelona se destacou em embate duríssimo contra o Espanyol, fora de casa
O Barcelona incorporou o clichê “saber sofrer” neste sábado (3), no RCDE Stadium, pela rodada 18 desta edição do Campeonato Espanhol. Afinal, o goleiro García foi figura no clássico catalão contra o Espanyol e o líder de La Liga só conseguiu vencer, enfim, o embate a partir dos 40 minutos do segundo tempo, com um score de 2 a 0.
Depois de muito sofrimento no estádio rival, no fim da partida, aos 40 da etapa final, Fermín se livrou da marcação, chegou à entrada da área e rolou para Olmo chutar de primeira, vencendo, assim, o goleiro Dmitrovic. Aos 44, logo depois, Fermín, desta vez, preparou, então, a jogada para Lewandowski brilhar.
Com o resultado, o Barça chega, portanto, a 49 pontos. Abre, desse modo, sete para o Real Madrid, que ainda entra em campo nesta jornada. Já o Espanyol é o quinto lugar, com 33 pontos.
Na próxima jornada, no dia 18 deste mês, o Barcelona vai a São Sebastián, onde visita a Real Sociedad, no Anoeta. O Espanyol joga mais cedo: visita o Levante, no dia 12, em Valência.
Campeonato Espanhol – Rodada 18
Sexta-feira (2)
Rayo Vallecano 1 x 1 Getafe
Sábado (3)
Celta 4×1 Valencia
Osasuna 1 x 1 Athletic Bilbao
Elche 1 x 3 Villarreal
Espanyol 0 x 2 Barcelona
Domingo (4)
10h – Sevilla x Levante
12h15 – Real Madrid x Betis
14h30 – Alavés x Real Oviedo
14h30 – Mallorca x Girona
17h – Real Sociedad x Atlético de Madrid