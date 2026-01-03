Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leeds x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico das Rosas reúne equipes que chegam de empates e querem vencer momento de oscilação no Campeonato Inglês
Depois de empatarem em seus últimos confrontos na Premier League, Leeds e Manchester United se enfrentam pela 20ª rodada da competição. O Clássico das Rosas, como é conhecido o confronto, acontece na manhã deste domingo (04), às 09h30, horário de Brasília, no Elland Road.

As duas equipes vivem momentos parecidos em cenários diferentes da classificação. Os Brancos ocupam a 16ª colocação na tabela, com 21 pontos, e empataram quatro dos últimos cinco jogos. O último, inclusive, contra o Liverpool. Já os Red Devils estão na sexta posição, com 30 pontos, e não conseguem manter uma sequência de resultados positivos. Em seu último compromisso, o United empatou em casa contra o lanterna Wolverhampton.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Leeds

Apesar da sequência invicta, o Leeds busca obter mais resultados positivos para se afastar da zona perigosa da tabela. Para o confronto deste domingo, Daniel Farke não contará com seu capitão, Ethan Ampadu, suspenso. Com isso, Jayden Bogle deve ganhar uma vaga no time titular. Inclusive, o treinador pode aproveitar para fazer alterações na equipe, devido ao curto intervalo de tempo entre os jogos.

Como chega o Manchester United

Na busca por uma estabilidade na Premier League, o Manchester United tenta sua segunda vitória seguida como visitante. Para a partida, Ruben Amorim não conta com De Ligt, Maguirre, Mainoo, Mount e Bruno Fernandes, lesionados. Além deles, o português também tem a ausência de Amad, Mbeumo e Mazraouri, que estão disputando a Copa Africana de Nações.

LEEDS X MANCHESTER UNITED

Premier League – 20ª rodada
Data e horário: 04/1/2026 (domingo), às 09h30 (de Brasília)
Local: Elland Road, Leeds (ING)
LEEDS: Lucas Perri; Bogle, Bijol e Struijk; Justin, Stach, Gruev, Tanaka e Gudmundsson; Nmecha e Aaronson. Técnico: Daniel Farke.
MANCHESTER UNITED: Lammens; Heaven, Lisandro Martínez (Leny Yoro) e Shaw; Dalot, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Matheus Cunha, Zirzkee e Sesko. Técnico: Ruben Amorim.
Árbitro: Jarred Gillett
Assistentes: Neil Davies e Scott Ledger
VAR: James Bell

