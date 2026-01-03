John falha em gol do Aston Villa, que vence Nottingham e se mantém firme na briga pelo título

John falha em gol do Aston Villa, que vence Nottingham e se mantém firme na briga pelo títuloGoleiro, ex-Botafogo, erra no terceiro gol da derrota por 3 a 1 e chora ao precisar ser substituído por lesão; Aston Villa assume vice-liderança
O Aston Villa derrotou o Nottingham Forest por 3 a 1 neste sábado (3) em seus domínios e assumiu a vice-liderança da Premier League. Watkins e McGinn (duas vezes) anotaram os gols da equipe de Birmingham. O jogo no Villa Park ficou marcado pelo protagonismo do goleiro brasileiro John, mas de forma negativa. Afinal, ele falhou no terceiro gol, sofreu uma lesão e deixou o campo emocionado.
Com o resultado, o Aston Villa confirma sua boa fase e segue firme na briga pelas primeiras posições da liga inglesa. Passa, portanto, a somar 42 pontos, três a menos do que o líder Arsenal.
A partida foi equilibrada até os acréscimos do primeiro tempo, quando Watkins arriscou de fora da área e acertou um belo chute para inaugurar o marcador. Logo no início da segunda etapa, McGinn ampliou a vantagem, mas Gibbs-White respondeu rapidamente e manteve o Forest na disputa.
O lance decisivo ocorreu aos 27 minutos. John saiu mal do gol, perdeu a bola para McGinn e viu o escocês marcar o terceiro do Villa. O arqueiro brasileiro ficou caído no gramado após a jogada, recebeu atendimento médico e precisou ser substituído por Sels, deixando o campo em lágrimas.
