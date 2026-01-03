Itália passeia em cima da França e estreia com vitória na Kings League Nations

Itália passeia em cima da França e estreia com vitória na Kings League NationsCom quatro gols de seu camisa 10, italianos goleiam por 8 a 0 e iniciam competição com tudo. Franceses ligam o alerta
A Itália começou a Kings League Nations com uma sonora goleada por 8 a 0 diante da França, neste sábado (03/1), na Trident Arena. O grande destaque da partida foi Perotti, camisa 10 italiano que marcou quatro vezes, sendo um deles valendo um gol dobro. Assim, a Azurra somou sua primeira vitória na competição, enquanto os franceses já ligam o alerta.
Perotti começa seu show
A primeira etapa começou muito truncada e nervosa, com os dois times não sabendo aproveitar o descalonado. A Itália até chegou a abrir o placar com seu goleiro, mas um impedimento acabou sendo marcado no início da jogada. Contudo, os italianos voltariam a balançar a rede com seu craque, Perotti. O atacante fez fila na defesa francesa e bateu no cantinho. Como ele estava como Star Player, o tento valeu dois para a Itália, que foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.
Itália estreia com vitória na Kings League Nations
No segundo tempo, após o lançamento do dado, Perotti fez mais um. Depois, com todos os jogadores de volta, o atacante marcou novamente, desta vez de pênalti, abrindo 4 a 0. Assim, o baile italiano ganhou forma. Colombo, Lo Faso e Blur também marcaram e a Azurra abriu 7 a 0 diante da França. Já no matchball, um shootout definiu o jogo para a Itália, novamente com Perotti, que marcou seu quarto tento e garantiu a vitória italiana por 8 a 0.
