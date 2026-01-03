Internacional x Portuguesa Santista (Copinha): onde assistir

As equipes fazem parte do Grupo 32 da competição. O Colorado disputa o torneio com sua equipe sub-17 / Crédito: Jogada 10

Neste domingo, 4/1, às 15h (de Brasília), o Internacional recebe a Portuguesa Santista no Nicolau Alayon. O jogo é válido pelo Grupo 32 da Copinha São Paulo, que ainda conta com o anfitrião Nacional e o CSE, que jogam a partida de abertura na preliminar, às 12h45.

O Internacional tem ótimo histórico na Copinha. Já ganhou a competição cinco vezes (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) e foi vice-campeão em 1972. É, ao lado de Fluminense e São Paulo, o segundo maior vencedor do torneio, atrás apenas do Corinthians, que conquistou o título 11 vezes. A Portuguesa santista jamais ganhou a competição. Onde assistir O canal SporTV transmite a partida a partir das 15h (de Brasília). Como chegam Internacional e Portuguesa santista Assim como ocorre com alguns dos grandes times do Brasil que enviaram jogadores para a Copinha, o Internacional disputa a competição com seu time sub-17, já que a base do sub-20 segue em Porto Alegre se preparando para representar o Colorado no Gauchão. Afinal, o time principal ainda se encontra em início de pré-temporada e o foco será a disputa do Brasileirão, que nesta temporada começa no fim de janeiro. Assim, a escalação do treinador Mário Jorge ainda é uma incógnita. Seus comandados passaram os últimos dias do ano treinando e ganhando entrosamento e viajaram para São Paulo nesta sexta-feira (2/1). O destaque do elenco é o zagueiro João Dalla Corte, com boa passagem pela Seleção Brasileira Sub-17.

A Portuguesa Santista é treinada por William Souza. Para ele, a equipe tem condições de passar de fase, mas precisa mostrar sua força diante do adversário, considerado o favorito do grupo. A confiança é grande, já que o treinador gostou do comportamento do time nos seis amistosos de preparação. Um bom resultado contra o Internacional é essencial para o filtro na competição. “A gente sabe que se fala muito em passar da primeira fase, mas nosso primeiro objetivo é o Internacional. É um jogo muito difícil e todo mundo está bem focado. Depois desse jogo, vamos traçar o plano para o segundo e o terceiro”, completou.

Regulamento da Copinha-2026 A Copinha tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times serão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

