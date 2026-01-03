Internacional oficializa Fabinho Soldado como diretor executivo

Dirigente, que estava no Corinthians na última temporada, assina até dezembro de 2026 e assume vaga que era de André Mazzuco

Fabinho assume funções semelhantes às de André Mazzuco, demitido após o Brasileirão. Além disso, absorve parte das atribuições que estavam sob responsabilidade de D’Alessandro, ex-diretor esportivo. O trabalho, aliás, é de forma integrada com o diretor de futebol Felipe Dallegave e o gerente Ricardo Sobrinho.

O Internacional , enfim, anunciou a contratação do diretor executivo Fabinho Soldado. O dirigente, que estava no Corinthians, assinou contrato com o Colorado até 31 de dezembro de 2026 e já age nos bastidores do clube para contratação de reforços e também no processo de renovação dos jogadores.

Fabinho Soldado estava livre no mercado após deixar o Corinthians. O diretor tinha contrato com o clube paulista até o final de 2026. Mesmo tendo apoio do técnico Dorival Júnior e do presidente Osmar Stabile, ele decidiu encerrar seu vínculo com o Timão depois da conquista da Copa do Brasil.

O ex-jogador chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Ele assumiu o cargo de executivo e, além de cuidar das tarefas mais operacionais, também participou de negociações e da montagem do elenco do Timão. Além disso, conduziu o processo de blindagem de toda a crise política que afetou o Parque São Jorge em 2025.

Antes de chegar ao Corinthians, Fabinho também acumula passagem pelo Flamengo. No clube carioca, ele iniciou sua trajetória na área de scout e, posteriormente, assumiu a função de gerente de futebol.

