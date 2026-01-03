Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional oficializa Fabinho Soldado como diretor executivo

Dirigente, que estava no Corinthians na última temporada, assina até dezembro de 2026 e assume vaga que era de André Mazzuco
O Internacional, enfim, anunciou a contratação do diretor executivo Fabinho Soldado. O dirigente, que estava no Corinthians, assinou contrato com o Colorado até 31 de dezembro de 2026 e já age nos bastidores do clube para contratação de reforços e também no processo de renovação dos jogadores.

Fabinho assume funções semelhantes às de André Mazzuco, demitido após o Brasileirão. Além disso, absorve parte das atribuições que estavam sob responsabilidade de D’Alessandro, ex-diretor esportivo. O trabalho, aliás, é de forma integrada com o diretor de futebol Felipe Dallegave e o gerente Ricardo Sobrinho.

Fabinho Soldado estava livre no mercado após deixar o Corinthians. O diretor tinha contrato com o clube paulista até o final de 2026. Mesmo tendo apoio do técnico Dorival Júnior e do presidente Osmar Stabile, ele decidiu encerrar seu vínculo com o Timão depois da conquista da Copa do Brasil.

O ex-jogador chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Ele assumiu o cargo de executivo e, além de cuidar das tarefas mais operacionais, também participou de negociações e da montagem do elenco do Timão. Além disso, conduziu o processo de blindagem de toda a crise política que afetou o Parque São Jorge em 2025.

Antes de chegar ao Corinthians, Fabinho também acumula passagem pelo Flamengo. No clube carioca, ele iniciou sua trajetória na área de scout e, posteriormente, assumiu a função de gerente de futebol.

