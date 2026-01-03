Internacional anuncia renovação com zagueiro Mercado

O Internacional anunciou a renovação de contrato de mais um jogador. Na tarde deste sábado (3), o Colorado confirmou a extensão do vínculo do zagueiro Gabriel Mercado por mais uma temporada. O atleta tinha vínculo até o fim de 2025 e irá para seu sexto ano com a camisa colorada. Ele, assim, segue prestigiado pela diretoria colorada.

Depois de superar uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em 2024, o zagueiro, portanto, voltou a atuar no segundo semestre de 2025 e acumulou 15 partidas ao longo da temporada. Recuperado, encerrou o ano como titular ao lado de Vitão, que será o novo reforço do Flamengo.