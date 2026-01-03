Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional anuncia renovação com zagueiro Mercado

Defensor é aguardado na reapresentação do elenco e segue valorizado pela importância técnica e liderança no grupo
O Internacional anunciou a renovação de contrato de mais um jogador. Na tarde deste sábado (3), o Colorado confirmou a extensão do vínculo do zagueiro Gabriel Mercado por mais uma temporada. O atleta tinha vínculo até o fim de 2025 e irá para seu sexto ano com a camisa colorada. Ele, assim, segue prestigiado pela diretoria colorada.

Depois de superar uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em 2024, o zagueiro, portanto, voltou a atuar no segundo semestre de 2025 e acumulou 15 partidas ao longo da temporada. Recuperado, encerrou o ano como titular ao lado de Vitão, que será o novo reforço do Flamengo.

No Beira-Rio desde 2021, Gabriel Mercado chegou ao clube brasileiro após passagem pelo Al-Rayyan, do Catar. Antes disso, passou pelo Sevilla, na Espanha, além de clubes da Argentina, como Racing, Estudiantes e River Plate. No currículo, soma ainda a participação na Copa do Mundo de 2018, quando defendeu a seleção argentina na Rússia.

Ao longo da semana, o Internacional, aliás, anunciou uma série de renovações, incluindo a do meia Alan Patrick, do volante Bruno Henrique, do zagueiro Victor Gabriel e do atacante Carbonero.

Internacional

