Inter e Fernando vivem impasse financeiro para chegarem a acordo

Inter e Fernando vivem impasse financeiro para chegarem a acordoVolante não atua desde o mês de junho e tem indecisão sobre continuidade da carreira. Colorado tem preferência de contrato
Um possível retorno do volante Fernando ao Inter ficou mais distante. As duas partes conversaram e as negaciações travaram na parte financeira. Os valores solicitados pelo jogador não estão próximos àquilo que o Colorado está disposto a pagar.
Além do Inter, Fernando recebeu sondagens de outros clubes do Brasil, além do Galatasaray. Entretanto, o jogador não tem interesse em deixar o país. A intenção do volante é definir o seu futuro até o dia 20 de janeiro, antes do retorno do Brasileirão.
Fernando está afastado dos gramados desde o começo de junho, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Dois meses depois, o jogador chegou a um acordo para rescindir o seu contrato com o clube. O volante se recupera junto à família em Goiânia, onde decidirá o seu futuro. O Inter tem preferência no acerto por cláusula no contrato.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.