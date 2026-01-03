Inter e Fernando vivem impasse financeiro para chegar a acordo

Volante não atua desde o mês de junho e tem indecisão sobre continuidade da carreira. Colorado tem preferência de contrato

Um possível retorno do volante Fernando ao Inter ficou mais distante. As duas partes conversaram e as negaciações travaram na parte financeira. Os valores solicitados pelo jogador não estão próximos àquilo que o Colorado está disposto a pagar.

Além do Inter, Fernando recebeu sondagens de outros clubes do Brasil, além do Galatasaray. Entretanto, o jogador não tem interesse em deixar o país. A intenção do volante é definir o seu futuro até o dia 20 de janeiro, antes do retorno do Brasileirão.