Grêmio encaminha renovação até 2029 com atacante cobiçado por clubes europeus

Grêmio encaminha renovação até 2029 com atacante cobiçado por clubes europeusAtacante de 24 anos tem vínculo com o Imortal até o final de 2026, e a direção gremista oferece mais três anos
O Grêmio está próximo de acertar a renovação contratual do atacante André Henrique, que desperta interesse de clubes europeus. Atualmente com 24 anos, o jogador tem vínculo com o clube gaúcho até dezembro de 2026. A diretoria, no entanto, já apresentou uma proposta de extensão por mais três temporadas, o que levaria o contrato até 2029. A expectativa é de que a oficialização do novo acordo ocorra nos próximos dias, consolidando o futuro do atleta em Porto Alegre.
Nos bastidores, André Henrique foi alvo de uma oferta recente do Goztepe, da Turquia, que apresentou proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões). O Grêmio, porém, recusou a investida, demonstrando confiança de que outras sondagens vindas do mercado europeu possam surgir em breve.
Dentro de campo, o atacante participou de 36 partidas na última temporada, contribuindo com seis gols e três assistências. Apesar do potencial ao qual já apresentou, André Henrique terminou o ano como opção no banco de reservas, já que Carlos Vinícius assumiu a titularidade e viveu grande fase no comando do ataque gremista.
A renovação é vista pela diretoria como estratégica: além de proteger o ativo do clube diante do assédio internacional, garante ao técnico mais alternativas ofensivas para a sequência da temporada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.