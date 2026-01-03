Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio encaminha renovação até 2029 com atacante cobiçado por clubes europeus

Atacante de 24 anos tem vínculo com o Imortal até o final de 2026, e a direção gremista oferece mais três anos
Tipo Notícia

O Grêmio está próximo de acertar a renovação contratual do atacante André Henrique, que desperta interesse de clubes europeus. Atualmente com 24 anos, o jogador tem vínculo com o clube gaúcho até dezembro de 2026. A diretoria, no entanto, já apresentou uma proposta de extensão por mais três temporadas, o que levaria o contrato até 2029. A expectativa é de que a oficialização do novo acordo ocorra nos próximos dias, consolidando o futuro do atleta em Porto Alegre.

Nos bastidores, André Henrique foi alvo de uma oferta recente do Goztepe, da Turquia, que apresentou proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões). O Grêmio, porém, recusou a investida, demonstrando confiança de que outras sondagens vindas do mercado europeu possam surgir em breve.

Dentro de campo, o atacante participou de 36 partidas na última temporada, contribuindo com seis gols e três assistências. Apesar do potencial ao qual já apresentou, André Henrique terminou o ano como opção no banco de reservas, já que Carlos Vinícius assumiu a titularidade e viveu grande fase no comando do ataque gremista.

A renovação é vista pela diretoria como estratégica: além de proteger o ativo do clube diante do assédio internacional, garante ao técnico mais alternativas ofensivas para a sequência da temporada.

Grêmio

