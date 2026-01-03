Grêmio encaminha renovação até 2029 com atacante cobiçado por clubes europeus

Atacante de 24 anos tem vínculo com o Imortal até o final de 2026, e a direção gremista oferece mais três anos

O Grêmio está próximo de acertar a renovação contratual do atacante André Henrique, que desperta interesse de clubes europeus. Atualmente com 24 anos, o jogador tem vínculo com o clube gaúcho até dezembro de 2026. A diretoria, no entanto, já apresentou uma proposta de extensão por mais três temporadas, o que levaria o contrato até 2029. A expectativa é de que a oficialização do novo acordo ocorra nos próximos dias, consolidando o futuro do atleta em Porto Alegre.

Nos bastidores, André Henrique foi alvo de uma oferta recente do Goztepe, da Turquia, que apresentou proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões). O Grêmio, porém, recusou a investida, demonstrando confiança de que outras sondagens vindas do mercado europeu possam surgir em breve.