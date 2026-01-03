Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabigol participa de primeiro treino pelo Santos; veja imagens

Menino da Vila volta ao Peixe após oito anos e já inicia preparação, neste sábado (3), para estreia do Campeonato Paulista
Após ser anunciado pelo Santos, Gabigol não teve descanso e já participou das primeiras atividades pelo Peixe, neste sábado (3), no CT Rei Pelé. O jogador, que pertence ao Cruzeiro, volta ao clube após oito anos por empréstimo de uma temporada. O atacante, aliás, sempre destacou em entrevistas que gostaria de voltar à Vila Belmiro.

No próximo dia 10 de janeiro, o Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. Sem dúvidas, o jogador estará à disposição para o primeiro jogo da temporada.

Essa, portanto, é a terceira passagem de Gabigol pelo Santos. Menino da Vila, o atacante defendeu o clube entre 2013 e 2018 e em 2018 (empréstimo). O jogador ainda foi para Europa, onde defendeu Internazionale-ITA e Benfica-POR, e para a Seleção Brasileira vestindo a camisa alvinegra.

Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).

Ele, assim, retorna ao Santos após oito anos longe. Nesse período teve uma passagem de destaque no Flamengo entre 2019 e 2024. No clube carioca, portanto, foi bicampeão da Libertadores (2019 e 2022), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024), bicampeão da Supercopa do Brasil (2022 e 2024), campeão da Recopa Sul-Americana (2020) e tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).

O acordo

Cruzeiro e Santos, afinal, vão dividir os vencimentos mensais do camisa 9 em um acordo de uma temporada. Esse era o principal impasse a ser superado nas tratativas. Cada parte ficará responsável pelo pagamento mensal de R$ 1,2 milhão. Gabigol tem contrato até o fim de 2028 com a Raposa e ostenta um dos maiores salários do futebol nacional.

Imagens de Gabigol em treino:

