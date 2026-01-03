Fulham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Fulham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes fazem duelo neste domingo (4), às 12h (de Brasília), no Craven Cottage, pela 20ª rodada da Premier League
O Liverpool abre seu ano de 2026 no domingo (4), quando visita o Fulham no Craven Cottage, em Londres (Inglaterra), às 12h (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. A equipe comandada por Arne Slot busca recuperação após um empate sem gols contra o Leeds United na rodada anterior. Os Reds ocupam a 4ª colocação, com 33 pontos, tentando reduzir a distância para o líder Arsenal. Do outro lado, os Cottagers vivem um momento de estabilidade, ocupando a 11ª posição com 27 pontos, e vêm de um empate por 1 a 1 contra o Crystal Palace fora de casa.
Onde assistir
A partida entre Fulham e Liverpool, portanto, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Fulham
O time de Londres, entretanto, vive um momento de estabilidade na tabela e busca entrar na primeira metade da classificação. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace fora de casa. Além disso, a equipe defende uma sequência de três jogos sem perder. Mesmo na parte de baixo da tabela os Cottagers estão a apenas três pontos do Chelsea, quinto colocado.
O Fulham chega para o embate com uma lista extensa de desfalques. Joshua King (lesão no joelho), Rodrigo Muniz (lesão na coxa), Ryan Sessegnon (lesão na coxa) e Kenny Tete são baixas certas. Além disso, o técnico não contará com Samuel Chukweze, Alex Iwobi e Calvin Bassey, que estão a serviço da Nigéria na Copa Africana de Nações.
Como chega o Liverpool
Atual campeão inglês, o Liverpool de Arne Slot tenta recuperar o fôlego após um tropeço inesperado no dia 1º de janeiro, quando empatou sem gols contra o Leeds em Anfield. O time está na caça de Arsenal e Manchester City.
O elenco sofre com ausências importantes: Mohamed Salah e Alexander Isak (reforço da temporada) estão fora. Além disso, os Reds seguem sem Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Jayden Danns, Wataru Endo, Joe Gomez e Alexander Isak, todos lesionados. Por outro lado, o técnico deve promover o retorno de Mac Allister e do lateral Milos Kerkez ao time titular.
FULHAM x LIVERPOOL
20ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League)
Data-Hora: 4/1/2026 (domingo), às 12h (de Brasília)
Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING)
FULHAM: Leno; Castagne, Adnersen, Cuenca e Robinson; Lukic e Berge; Smith-Rowe, Wilson e Kevin; Jiménez. Técnico: Marco Silva.
LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konaté, Virgil van Dijk, e Robertson; Gravenberch e Curtis Jones; Szoboszlai, Frimpong e Florian Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Árbitro: Craig Pawson
VAR: Andy Madley
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.