Fluminense avança na negociação por Hulk; Galo ainda não dá o sinal verde

Atacante, que completará 40 anos em julho, é um dos principais alvos do Fluzão no mercado da bola; saiba o que falta para sair acordo

O Fluminense segue avançando pela contratação do atacante Hulk, do Atlético-MG. As conversas do clube com o staff do jogador avançaram nos últimos dias, ampliando o otimismo nas Laranjeiras por contar com o craque para 2026. O Galo, no entanto, ainda não deu o sinal verde, segundo informações deste sábado (3/1) do jornalista Victor Lessa. Dessa forma, a negociação está estagnada, com o Fluminense ficando em compasso de espera. Com os representantes do jogador, tudo certo, faltando somente o convencimento ao Atlético. O Galo ainda deve valores ao atleta, vale lembrar.