Fluminense avança na negociação por Hulk; Galo ainda não dá o sinal verde

Fluminense avança na negociação por Hulk; Galo ainda não dá o sinal verdeAtacante, que completará 40 anos em julho, é um dos principais alvos do Fluzão no mercado da bola; saiba o que falta para sair acordo
O Fluminense segue avançando pela contratação do atacante Hulk, do Atlético-MG. As conversas do clube com o staff do jogador avançaram nos últimos dias, ampliando o otimismo nas Laranjeiras por contar com o craque para 2026.
O Galo, no entanto, ainda não deu o sinal verde, segundo informações deste sábado (3/1) do jornalista Victor Lessa. Dessa forma, a negociação está estagnada, com o Fluminense ficando em compasso de espera. Com os representantes do jogador, tudo certo, faltando somente o convencimento ao Atlético. O Galo ainda deve valores ao atleta, vale lembrar.
O time mineiro, afinal, não deseja liberar seu ídolo para um rival brasileiro. Hulk, que completará 40 anos em julho, se reapresentou na última sexta-feira (2/1), mas não garante a permanência para 2026. Seu contrato, aliás, vai apenas até o fim deste ano.
Hulk tornou-se, em 2025, o oitavo maior artilheiro da História do time mineiro, com 135 gols. Um dos grandes nomes do Século XXI, o craque venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa do Brasil de 2022. Também ergueu as últimas cinco edições do Campeonato Mineiro. Contratado em 2021, ele participou de menos de 30 gols pela primeira vez na última temporada. Afinal, marcou 21 gols e deu oito assistências em 61 partidas.