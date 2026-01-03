Flamengo mira alternativas por Cruzeiro dificultar saída de Kaio Jorge

Rubro-Negro tem proposta recusada e começa a mapear mercado. No entanto, ainda não dá negociação pelo jogador como encerrada / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tenta de qualquer forma contratar o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. No entanto, a alta pedida da Raposa pelo atacante já faz a diretoria rubro-negra a mirar outras opções no mercado. O clube carioca entende que já atingiu um valor muito alto e não pretende aumentar a oferta, mas ao mesmo tempo não dá a negociação como encerrada. A informação é do “ge”. O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo, que ofereceu 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) e o atacante Cebolinha (avaliado em oito milhões de euros), além de 10% da diferença em uma futura venda. O clube celeste, entretanto, não quer ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões, na cotação atual).