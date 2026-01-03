Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho de Van der Sar estreia na Kings League Nations com frango e derrota

Joe Van der Sar efende pênalti do presidente, falha em chute de longa distância e vê Chile vencer nos shootouts
A estreia de Joe Van der Sar em uma Copa do Mundo aconteceu neste sábado (03/01), em um palco alternativo ao futebol tradicional. O goleiro, filho da lenda Edwin Van der Sar, ídolo do Manchester United, defendeu a seleção holandesa na Kings League Nations, na Trident Arena, em Guarulhos, diante do Chile, pela primeira rodada da fase de grupos.

Em uma partida equilibrada e cheia de reviravoltas, Holanda e Chile empataram por 3 a 3 no tempo regulamentar. A definição do vencedor ficou para os shootouts, formato característico da Kings League, e terminou com triunfo chileno, mas muito graças à outro goleiro. Afinal, Matías Herrera defendeu três cobranças e garantiu a vitória sul-americana.

Mesmo com a derrota, Joe Van der Sar foi um dos personagens do jogo. O goleiro holandês protagonizou um momento de destaque ao defender o pênalti do presidente chileno, o influenciador Shelao, arrancando aplausos da arquibancada. Por outro lado, também viveu um episódio negativo ao tomar um frango em chute de longa distância, que acabou originando o terceiro gol do Chile e pesou no resultado final.

