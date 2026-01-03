Filho de Van der Sar estreia na Kings League Nations com frango e derrota

Filho de Van der Sar estreia na Kings League Nations com frango e derrotaJoe Van der Sar efende pênalti do presidente, falha em chute de longa distância e vê Chile vencer nos shootouts
A estreia de Joe Van der Sar em uma Copa do Mundo aconteceu neste sábado (03/01), em um palco alternativo ao futebol tradicional. O goleiro, filho da lenda Edwin Van der Sar, ídolo do Manchester United, defendeu a seleção holandesa na Kings League Nations, na Trident Arena, em Guarulhos, diante do Chile, pela primeira rodada da fase de grupos.
Em uma partida equilibrada e cheia de reviravoltas, Holanda e Chile empataram por 3 a 3 no tempo regulamentar. A definição do vencedor ficou para os shootouts, formato característico da Kings League, e terminou com triunfo chileno, mas muito graças à outro goleiro. Afinal, Matías Herrera defendeu três cobranças e garantiu a vitória sul-americana.
Van der Sar le acaba de parar un penalti a Mario Reyes esto es increíble pic.twitter.com/8ZwJ99o7iM
— Kings League Spain (@KingsLeague) January 3, 2026
Mesmo com a derrota, Joe Van der Sar foi um dos personagens do jogo. O goleiro holandês protagonizou um momento de destaque ao defender o pênalti do presidente chileno, o influenciador Shelao, arrancando aplausos da arquibancada. Por outro lado, também viveu um episódio negativo ao tomar um frango em chute de longa distância, que acabou originando o terceiro gol do Chile e pesou no resultado final.
GO-LA-ZO. Chile se va arribaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente