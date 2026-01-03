Favela faz gol salvador, e Corinthians estreia com vitória suada na Copinha

Pela segunda rodada da Copinha, a equipe comandada por William Batista joga na próxima terça-feira (6), às 19h30, contra o Luverdense, novamente no Zezinho Magalhães. No mesmo dia, o Trindade terá pela frente os anfitriões, o XV de Jaú, porém às 17h15.

O jogo

O Trindade surpreendeu ao mostrar superioridade no primeiro tempo e esteve muito perto de abrir vantagem. Logo aos quatro minutos, Jacó assustou em finalização por cima do travessão. Na sequência, o Timãozinho respondeu com Luizinho, que chegou a balançar a rede, mas o lance foi invalidado por impedimento do camisa 7. Pouco depois, ele parou na boa defesa do goleiro Guto. O Tacão manteve a pressão e, aos 25, criou a melhor oportunidade da etapa inicial: Arthur recebeu cruzamento e finalizou de perto, mas Matheus fez uma defesa espetacular: bloqueou com os pés e, no rebote, salvou em cima da linha. O time goiano seguiu mais incisivo e, aos 42, voltou a ameaçar em lançamento longo. Samuel soltou bomba de fora da área que explodiu em Iago.

Na volta do intervalo, os goianos também começaram bem e quase abriram o placar aos dois minutos, quando Arthur fez o pivô dentro da área, finalizou com força e viu Matheus fazer uma defesa espetacular. O Corinthians respondeu aos 13′, em chute potente de Bahia. Quatro minutos depois, o Timãozinho voltou a ameaçar. Luizinho bateu cruzado e obrigou Guti a fazer boa intervenção. A partir daí, o ritmo dos goianos caiu, e o duelo passou a ficar mais equilibrado. Aos 36′, Luizinho mostrou visão de jogo ao lançar Favela por cima da defesa. O camisa 9 dominou e, com categoria, tocou por cobertura na saída de Guti. O Tacão ainda tentou reagir nos minutos finais. Aos 45′, Agnaldo cobrou falta com perigo, mas Matheus novamente e garantiu o triunfo alvinegro por 1 a 0.