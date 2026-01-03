Estados Unidos batem Japão e começam a Kings League Nations com o pé direito

Em uma partida com poucas emoções, os Estados Unidos venceram o Japão por 5 a 2, neste sábado (03/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. O grande destaque foi o atacante norte-americano Bancells, que balançou a rede três vezes e construiu o triunfo de sua equipe.

Primeiro tempo forte dos Estados Unidos

Os Estados Unidos se impôs desde o primeiro minuto da partida e começou a construir sua vitória cedo. Aos quatro minutos, Bancells cobrou falta no cantinho para fazer 1 a 0. Após um festival de gols perdidos, os americanos voltaram a ampliar o marcador com o pênalti do presidente. O influenciador ”Castro” cobrou de cavadinha, no meio do gol e fez com que sua equipe fosse para o intervalo com dois gols de vantagem.