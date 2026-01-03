Estados Unidos batem Japão e começam a Kings League Nations com o pé direito

Estados Unidos batem Japão e começam a Kings League Nations com o pé direitoCom hat-trick do atacante Bancells, norte-americanos vencem bem e iniciam competição de forma positiva
Em uma partida com poucas emoções, os Estados Unidos venceram o Japão por 5 a 2, neste sábado (03/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. O grande destaque foi o atacante norte-americano Bancells, que balançou a rede três vezes e construiu o triunfo de sua equipe.
Primeiro tempo forte dos Estados Unidos
Os Estados Unidos se impôs desde o primeiro minuto da partida e começou a construir sua vitória cedo. Aos quatro minutos, Bancells cobrou falta no cantinho para fazer 1 a 0. Após um festival de gols perdidos, os americanos voltaram a ampliar o marcador com o pênalti do presidente. O influenciador ”Castro” cobrou de cavadinha, no meio do gol e fez com que sua equipe fosse para o intervalo com dois gols de vantagem.
Japão tenta reação, mas a vitória é americana na Kings League Nations
Já na etapa final, seguiu o baile americano e também o show particular do atacante Bancells. Afinal, após o lançamento do dado, que definiu o tradicional X1, o camisa 11 marcou seu segundo na partida em boa jogada individual. Mais tarde, os Estados Unidos ativaram a carta secreta e ganharam um shootout. O artilheiro do dia foi para a cobrança e marcou se terceiro no embate e o quarto de sua equipe.
O Japão ainda ameaçou uma reação com Shigenobu e o influencer Junishi Kato, com o pênalti do presidente. Aliás, os dois gols saíram em ume espaço de um minuto. Contudo, no matchball, os Estados Unidos fecharam o caixão com o brasileiro naturalizado norte-americano, Gabriel Costa. e venceram por 5 a 2.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.