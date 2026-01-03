Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Barra, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Cruzeiro e Barra se enfrentam em Franca, na noite deste sábado (3), às 21h30 (de Brasília)
Neste sábado (3), Cruzeiro e Barra iniciam, enfim, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 21h30 (de Brasília), em Franca-SP. As equipes estão no Grupo 13, que conta ainda com Esporte de Patos e Francana. Estes também se enfrentam neste sábado, às 19h15 (de Brasília). Neste cenário, o time mineiro aparece como o grande favorito da chave.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a peleja, ao vivo, a partir de 20h45. Pedro Casagrande passou a semana inteira testando suas cordas vocais para o match deste fim de semana. Ele narra o embate, com o suporte dos incansáveis Thiago Hugoline nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.

