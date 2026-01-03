Cruzeiro tem reunião com pai de Gerson em BH

Marcão, pai e representante do jogador, chega nesta manhã à capital de Minas Gerais para nova rodada de negociações com a Raposa / Crédito: Jogada 10

Marcão, representante e pai do meia Gerson, do Zenit (RUS), chegou na manhã deste sábado (3/1) a Belo Horizonte, onde se reunirá com dirigentes do Cruzeiro. As partes, afinal, discutem uma negociação pela contratação do jogador por parte do clube mineiro. E, segundo o “ge”, houve um almoço entre Bruno Spindel, diretor executivo da Raposa, e Marcão. Ambos buscam destravar a negociação para que haja um desfecho positivo para o gigante de Minas Gerais. O Zenit, no entanto, segue fazendo jogo duro pela liberação do craque.