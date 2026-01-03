Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro tem reunião com pai de Gerson em BH

Marcão, pai e representante do jogador, chega nesta manhã à capital de Minas Gerais para nova rodada de negociações com a Raposa
Marcão, representante e pai do meia Gerson, do Zenit (RUS), chegou na manhã deste sábado (3/1) a Belo Horizonte, onde se reunirá com dirigentes do Cruzeiro. As partes, afinal, discutem uma negociação pela contratação do jogador por parte do clube mineiro.

E, segundo o “ge”, houve um almoço entre Bruno Spindel, diretor executivo da Raposa, e Marcão. Ambos buscam destravar a negociação para que haja um desfecho positivo para o gigante de Minas Gerais. O Zenit, no entanto, segue fazendo jogo duro pela liberação do craque.

Fagner acerta permanência no Cruzeiro e negocia rescisão com Corinthians

Este é o primeiro encontro, pessoalmente falando, do pai e representante de Gerson com os diretores do Cruzeiro. Antes, eles mantinham conversas frequentes também com Pedro Junio, vice-presidente do clube. Já Pedro Lourenço, o dono da SAF, segue em viagem com a família, ainda que participe dos diálogos.

Outro que participa ativamente da negociação é o técnico Tite, recém-anunciado pelo Cruzeiro. Ele já treinou Gerson no Flamengo e também na Seleção Brasileira. Assim, o empresário André Cury segue na tentativa de convencer o Zenit, que pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões no câmbio atual). A Raposa, por sua vez, tenta pagar metade: 20 milhões de euros (R$ 127 milhões, aproximadamente).

