Cruzeiro é fatal no ataque e vence o Barra em sua estreia na Copinha

Cruzeiro é fatal no ataque e vence o Barra em sua estreia na CopinhaCabuloso teve dificuldades contra os catarinenses, mas conseguiiu ter efetividade no setor ofensivo para vencer por 3 a 0
O Cruzeiro estreou com tudo na Copinha 2026. Na noite deste sábado (03), a Raposa teve um pouco de dificuldade no começo de jogo, mas conseguiu ser efetivo no campo de ataque e venceu o Barra/SC por 3 a 0, em Franca. Fernando, Pablo e João Cervi fizeram os gols cruzeirenses.
A partida começou equilibrada, com o Barra tendo a primeira oportunidade. Gabriel Costa arriscou de longe e por pouco não marcou um golaço. O Cruzeiro respondeu em cruzamento rasteiro de Ivanilson, que foi cortado pelo zagueiro Thiagão, que quase marcou contra.
A Raposa só conseguiu abrir o marcador em cobrança de pênalti. Depois de cruzamento na área, Ryan Granja acabou cortando com o braço. Na batida, Fernando bateu com força e fez o primeiro. Quatro minutos depois, Pablo recebcu na área e tocou por baixo das pernas do goleiro para marcar o segundo.
Depois do intervalo, os catarinenses voltaram melhor e por pouco não descontaram. João Acássio recebeu na intermediária, passou pela marcação e chutou bonito pela linha fundo, tirando tinta da trave. O Cruzeiro respondeu com Alessandro, que em duas oportunidades mandou pela linha de fundo.
Na terceira vez, o Cabulsoo ampliou. Depois de bate-rebate na área, João Cervi aproveitou e empurrou para o fundo das redes. Depois das alterações, o Cruzeiro ficou mais próximo de golear. Eduardo cobrou falta e Caio quase marcou contra. Na sequência, Pablo ficou com a bola na entrada da área e mandou por cima da meta.